وفيات كورونا حول العالم تتخطى 60 ألفا.. هذه خريطة الدول الأكثر تضررا

تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 60 ألف شخص، بحسب موقع Worldometer.

وذكر الموقع الخاص برصد تطورات الفيروس حول العالم، أن أعداد الوفيات حول العالم حتى الآن بلغت 60 ألفا و113، والإصابات مليونا و130 ألفا.

وجاءت إيطاليا في الصدارة من حيث عدد الوفيات بـ14681، تلتها إسبانيا بـ11744، ثم الولايات المتحدة بـ7403، ثم فرنسا بـ6507 وتلتها بريطانيا بـ3605.

وجاءت إيران في المرتبة السادسة بـ3452، فيما حلت الصين في المرتبة السابعة بـ3326.

أما من حيث الإصابات، فحلت الولايات المتحدة في الصدارة بـ277 ألفا و475 مصابا، تليها إيطاليا بـ119 ألفا و827، ثم إسبانيا بـ119 ألفا و199.

إيران

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 55 ألفا و743

في إيران ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 3452 إثر تسجيل 158 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، السبت.

وقال جيهانبور إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 55 ألفا و743 بعد تسجيل 2560 حالة جديدة.

وأشار إلى وجود 4103 مصابين في حالة حرجة بالمستشفيات في عموم إيران.

ووفقًا للمسؤول الإيراني، فإن عدد المتعافين من الفيروس في عموم البلاد بلغ 19 ألفًا و736.

إسبانيا

العاصمة الإسبانية مدريد مدينة مغلقة بسبب كورونا

سجلت إسبانيا خلال 24 ساعة 809 وفيات بوباء كوفيد-19 في تراجع لليوم الثاني على التوالي بعد الرقم القياسي الذي بلغ الخميس 950 وفاة، حسب حصيلة أعدتها السلطات السبت.

وبذلك ارتفع عدد الوفيات في ثاني بلد متضرر في العالم بعد إيطاليا إلى 11 ألفا و744. أما عدد الإصابات المؤكدة فقد ارتفع 7026 ليصل المجموع إلى 124 ألفا و736 إصابة.