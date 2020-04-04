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مصر.. ممرض ينقل عدوى كورونا إلى 15 من أطباء وممرضي معهد الأورام

إجمالي عدد المصابين 15 من الطاقم الطبي وهم 12 ممرضا و3 أطباء نقلوا جميعا إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج
إجمالي عدد المصابين 15 من الطاقم الطبي وهم 12 ممرضا و3 أطباء نقلوا جميعا إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج
4/4/2020

أعلن المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، اكتشاف عدد من الإصابات بين الأطباء والتمريض بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المعهد إلى أن إجمالي عدد المصابين 15 من الطاقم الطبي وهم 12 ممرضا و3 أطباء، نقلوا جميعا إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج.

وأكدت إدارة المعهد استكمال إجراءات التعقيم كاملة للمعهد اليوم السبت. وشددت على أنه يجري حاليا مسح وملاحظة كاملة لجميع الموجودين والمخالطين للمصابين.

وأكد مدير المعهد حاتم أبو القاسم في تصريحات تلفزيونية، أن طاقم الأطباء والتمريض أصيب بالفيروس جراء مخالطته أحد الممرضين الذي كان يعمل بدوره في مستشفى آخر في نفس الوقت، مؤكدا وجود إصابات أخرى بالفيروس في مستشفيات كثيرة.

وقال محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة قررت اقتصار العيادات الخارجية بمعهد الأورام على الحالات العاجلة والطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت مساء الجمعة عن إصابة 120 شخصا بفيروس كورونا بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، منهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا.

وأشارت الوزارة في بيان إلى وفاة 8 حالات بالفيروس بينهم أجنبي و7 مصريين.

وأشار البيان إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وجاء في البيان "إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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