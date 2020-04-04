مصر: استغاثة أطقم طبية بمعهد الأورام للمطالبة بفحصهم من كورونا والوزارة ترفض (فيديو)

أعلنت جامعة القاهرة في بيان، السبت، إصابة 17 شخصا من العاملين في المعهد القومي المصري للأورام بفيروس كورونا المستجد، يتوزعون بين طبيب وممرض وجرى عزلهم.

واحتج أفراد الطاقم الطبي داخل المعهد للمطالبة بإجراء فحوصات على كافة العاملين بعد اكتشاف الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافوا في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل "لو مش خايفين علينا إحنا خايفين على ولادنا" وذلك ضمن استغاثات الكادر الطبي في المعهد بعد مطالبتهم بتوفير فحوص كورونا لهم، إلا أن عميد المعهد كشف رفض الصحة توفير هذه الفحوص إلا بعد إثبات الحاجة إليها.

ونشر حساب صحيفة "المصري اليوم" تغريدة لممرض في معهد الأورام المصاب بـكورونا يقول فيها: "الإدارة رفضت فحصي بحجة ارتفاع التكلفة".

وقالت الصحيفة إن الممرض لجأ إلى إدارة المعهد منذ أن شعر بأول أعراض كورونا في الحادي والعشرين من مارس/ آذار الماضي لكن الإدارة رفضت فحصه أو إجراء مسح لمخالطيه، بدعوى أن الأمر مكلف.

وذكر أنه لم يتم التحرك إلا بعدما تبين إصابة ممرض زميل له بالفترة الصباحية، وطبيبة نائبة.

وبينما يشكو الكادر الطبي في معهد الأورام ومستشفيات أخرى من نقص الإمكانيات أعلنت وزارة الصحة المصرية على حسابها في فيسبوك وصول الوزيرة هالة زايد إلى إيطاليا، برفقة وفد من القوات المسلحة لتسليم شحنة من المساعدات الطبية.

وهو الخبر الذي أثار كثيرا من التفاعلات في منصات التواصل المصرية بين متعاطف مع الإيطاليين في محنتهم، ورافض لهذه الخطوة في ظل الشكاوى المستمرة من نقص إمكانيات الوقاية من الفيروس في مصر.

وكان بيان الجامعة قد قال: "قررت جامعة القاهرة فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء والممرضين)" موضحا أن الهدف "الوقوف على أسباب التقصير إنْ وجدت". وأضاف أنه تم "عزل الحالات التي ثبتت إصابتها والمخالطين لها".

وأكد محمود علم الدين، المتحدث باسم الجامعة، أن الإصابات المعلنة في معهد علاج السرطان مشمولة ضمن إحصاءات وزارة الصحة.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية "لا يُعلن رقم إلا في إطار إحصاءات وزارة الصحة".

وتباينت ردود فعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين قلقة وغاضبة، خاصة وأن المعهد يعالج آلاف الحالات المصابة بمرض السرطان في مصر، وإغلاقه أو إصابة أي من المرضى سيسبب أزمة كبيرة.

اللي بيحصل في معهد الاورام ده كارثه

يعني المريض لا قدر الله يروح يتعالج من الكانسر يقوم يطلع بكورونا يعني ميت ميت 💔😰

لطفك يا رب 🙌 — Mai Oraby (@MaiOraby3) April 4, 2020

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، الجمعة، الحصيلة الأخيرة للإصابات وحالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وسجلت مصر حتى الجمعة 985 إصابة، تشمل 66 حالة وفاة و216 حالة تم إعلان تعافيها.

في موضوع معهد الاورام ..تخيلت مريض سرطان يتقال له خبر انه كمان مصاب بكورونا !!! أعلى مستوى من قسوة الدنيا ووشها الوحش — هوامش ،، (@chezsafi) April 4, 2020

ووفقا لبيان الجامعة، سيتم "وقف العمل بالمعهد القومي للأورام لمدة يوم واحد فقط (السبت)، على أن يقتصر استقبال العيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة على الحالات العاجلة والطارئة". ويتجاوز عدد العاملين في المعهد ألف شخص.

كل ما الأسبوعين بيبقوا قرّبوا يخلصوا بقول بإذن الله يبقوا آخر أسبوعين، وببقى عارفه إنهم مش آخر أسبوعين بس بقول ربنا قادر يخلّصنا من اللي إحنا فيه. دلوقتي برضه عارفه أن ده مش آخر أسبوع بالذات بعد اللي حصل في معهد الأورام، بس إن شاء الله كل حاجه تخلص — مريَم. (@maryamkhaled75) April 4, 2020

وكانت نقابة الأطباء في مصر أعلنت، الإثنين الماضي، وفاة أول طبيب مصري بالفيروس، وهو من بورسعيد، إحدى محافظات قناة السويس.

والأسبوع الماضي، فرضت مصر حظر تجوال ليلي لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

#لصحتك. تصرف مدير #معهد_الاورام وعدم توفير أدوات الحماية للطاقم الطبي وتأجيل إتخاذ القرار بعمل التحاليل وعزل المشتبه بيهم من الطاقم الطبي كل ده عشان يقول كله تمام ومافيش مشاكل هيتسبب في كارثة محققة للطاقم الطبي وللمرضى وهيتسبب في نشر المرض ..لازم يتحاكم ويعزل فورا .. — Dr Salahaldeen Nada (@salahn71) April 4, 2020

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (نحو 250 دولارا)، وقد تصل العقوبة إلى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 من أبريل/نيسان.

من يوم ٢٧ مارس دكتورة ريم عماد في معهد الاورام عملت بوست عالفيسبوك على جروب المعهد و قالت انها اتصابت بالعدوى من التمريض و البوست مكملش ١٢ دقيقة و كان اتمسح و كذا بوست تاني عالجروب منهم واحدة تمريض بتشتكي انهم ٢٠ بنت في السكن و ميعرفوش مين مصاب و مين لا — Maram (@iMaramAmr) April 4, 2020

التقرير اللى فيه شهادات الدكاترة بتوع معهد الاورام مرعب وهما بيحكوا المرضى بالمئات اللى اختلطوا بيهم الفترة اللى فاتت من غير مايعرفوا انهم مصابين لان مدير المعهد رفض يحلل لهم لما ظهر اول حالة لممرض ف المعهد الوضع ميقولش غير اننا لو ربنا مرافش بحالنا واتلطف فينا فهنبقى ف كارثة — Yasmeen🌸 (@Yasmeenaia22) April 4, 2020

وزيرة الصحه بدل ماتحقق فى كارثه معهد الاورام طالعه توصل شحنه معدات طبيه( اصلا مش متوفره لصطف الدكاتره فى مستشفايتنا الحكوميه ) لايطاليا — lama_moh_71 (@lamamoh712) April 4, 2020

لما احنا جامدين كده وبنقدم دعم لإيطاليا ومن غير كمامة..😷

مبنقدمش دعم ليه للشعب المصري كمان🤔

بدل اللي بيحصل في معهد الأورام ده🙄#خليك_بالبيت pic.twitter.com/acilcmxzaY — Moustafa Awd-Allah 🇦🇹 (@moustafeno) April 4, 2020

إن يكون اغلب المصابين فى معهد الاورام يكونوا تمريض دا يقولكم إن اكتر حد بيتعامل مع المريض هو احنا.. الممرضين 🙂

عاوزين حقنا فى الحمايه من العدوى@AlsisiOfficial@mohpegypt@DrHalaZayed1#حق_امتياز_التمريض_فين — Samah Samir (@SamahSa62606588) April 4, 2020