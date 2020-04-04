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سياسة

"مثل المطر".. بولسونارو يجدد استخفافه بكورونا والبرازيليون يحتجون بقرع الأواني

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
4/4/2020

واصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، استخفافه بفيروس كورونا، مجددًا انتقاده للتدابير التي اتخذتها الإدارات المحلية لمكافحته.

وقال بولسونارو الجمعة "كورونا مثل المطر سيبلل 70% من البلاد، وستصبح البرازيل حرة عندما يكسب المصابون مناعة ضد الفيروس"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأعرب عن انتقاده لتدابير مكافحة كورونا، التي اتخذها ولاة ورؤساء البلديات بمختلف المناطق البرازيلية.

وأردف "تعرفون موقفي من هذه التدابير، الشعب البرازيلي لا يمكنه تحملها لمدة شهرين أو ثلاث، ستكون هناك أرقام بطالة هائلة".

من جهة أخرى، احتج الملايين على موقف بولسونارو المستخف من الفيروس، عبر قرع الأواني المنزلية من شرفات المنازل.

وسابقًا وصف الرئيس البرازيلي، تدابير الحجر الصحي وحالة الطوارئ في بعض الولايات، ضمن تدابير مكافحة كورونا بـ"المبالغ فيها".

وفي 18 مارس/آذار الماضي، أعلنت كلا من ولايتي ريو دي جانيرو وساو باولو حالتا الطوارئ، جراء انتشار الفيروس فيهما.

وبلغت إصابات كورونا في البرازيل، 9 آلاف و56، بينها 359 وفاة، حتى مساء الجمعة.

المصدر : وكالات
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