لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 4 من أبريل/نيسان

حتى، مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و140 ألفا، توفي منهم أكثر من 61 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 235 ألفا بحسب موقع Worldometer.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم السبت، 4 من أبريل/نيسان:

لحظة بلحظة

ترمب: نترقب الكثير من الوفيات في الولايات المتحدة بسبب كورونا والأسبوعان القادمان سيكونان الأصعب.

جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى أكثر من 300 ألف.

جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى أكثر من 8 آلاف.

المكتب الدولي للمعارض: الإمارات طلبت تأجيل معرض إكسبو 2020 إلى أكتوبر 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7851.

وزارة الصحة المصرية: 85 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة التركية تعلن تسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 501.

وزارة الصحة المغربية: تسجل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالي يرتفع إلى 883.

البحرية الأمريكية: ثبوت إصابة 155 بحارا على حاملة الطائرات ثيودور روزفلت بكورونا بعد فحص 44% من طاقمها.

وزارة الصحة التونسية: تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 553.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1325.

وزارة الصحة الجزائرية: وفاة 25 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 130.

حاكم ولاية نيويورك: تسجيل 630 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد في الولاية.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 878.

الحوثيون يعلنون الإفراج عن عدد كبير من السجناء ضمن حالات محددة للوقاية من أي مخاطر محتملة لفيروس كورونا.

الرئاسة المصرية: تأجيل افتتاح المشروعات القومية الكبرى بما فيها العاصمة الإدارية حتى عام 2021 بسبب كورونا.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1505.

بريطانيا تعلن تسجيل 708 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4313.

وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2179.

وزارة الداخلية السعودية: عزل 7 أحياء في محافظة جدة ومنع التجوال فيها ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

مراسل الجزيرة: إسبانيا تمدد حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا حتى 26 من أبريل/نيسان.

السويد: 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6443.

السويد: 40 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 373.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 479.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55743.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 158 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3452.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 809 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11744.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 7026 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124736.

وزارة الصحة الماليزية: تسجيل 4 وفيات جديدة و150 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3500.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 520.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18431.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 140 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283.

مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا: تسجيل 9 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 43.

مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا: تسجيل 582 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 4731.

الصحة الفلسطينية: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا لعمال عائدين من إسرائيل ليرتفع عدد الإصابات إلى 205.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 844.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 277.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7589 بينها 213 إصابة خطيرة.

عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن يتوقع إصابة نحو 93 ألف شخص في المدينة بفيروس كورونا.

أفغانستان تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 300.

رويترز عن وزارة الصحة المكسيكية: تسجيل 1688 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الوفيات يصل إلى 60.

جامعة جونز هوبكنز تعلن تسجيل 1480 وفاة خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا في أسوأ حصيلة يومية عالميا.

مدير معهد الأورام في مصر: إصابة 15 من الأطباء والممرضين في المعهد بفيروس كورونا.

السلطات المصرية تغلق المعهد القومي للأورام مؤقتا بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين طاقمه الطبي.

نقابة الأطباء في مصر: إصابة 10 أطباء وممرضين من الطاقم الطبي للمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا.

مراسل الجزيرة: تسجيل أعلى عدد من الوفيات والمصابين بفيروس كورونا في البرازيل بوفاة 60 شخصا وإصابة 1146.

الحكومة الفلسطينية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 194.

جامعة جونز هوبكنز: 15837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع عدد المصابين إلى نحو 261 ألفا.