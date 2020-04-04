كورونا.. الولايات المتحدة تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية وغوتيريش يحذر من الأسوأ

أحصت الولايات المتحدة بينَ الخميس ومساء الجمعة 1480 حالة وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، استنادًا إلى جامعة جونز هوبكنز، في أسوأ حصيلة يوميّة تُسجّل في أيّ بلاد.

ومع 1480 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساءً بالتوقيت المحلّي الخميس، والساعة نفسها من مساء الجمعة، بات إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا 7406 حالات وفاة، وفق إحصاءات الجامعة.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

سيدة تغطي وجهها "بمنديل " في ميدان تايمز سكوير-3 أبريل

ارتداء الكمّامات

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة.

وأوضح أن "الأمر سيكون طوعيًا حقًا.. ليس عليكم أن تقوموا بذلك، وأنا اخترتُ ألا أقوم به.. لكنّ بعض الأشخاص قد يرغبون في فعل ذلك، وهذا حسن".

وقال ترمب "الجلوس في المكتب البيضاوي وارتداء قناع أثناء استقبال الرؤساء ورؤساء الوزراء والدكتاتوريين والملوك والملكات، لا أعرف، لا أشعر بأنّ هذا مناسب بالنسبة إليّ".

من جانبه طلب رئيس بلديّة نيويورك بيل دي بلاسيو الخميس من السكّان تغطية وجوههم عندما يغادرون منازلهم.

ونيويورك أكبر ولاية متضررة من فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة وسجلت أكثر من 3 آلاف حالة وفاة.

وأوضح رئيس البلدية أنّ قرار مطالبة السكّان بتغطية وجوههم اتُّخِذ على أساس دراسة نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي الهيئة الصحّية الوطنيّة في الولايات المتحدة.

وأشارت دراسة إلى أنّ انتقال العدوى يمكن أن يحدث عبر مجرد التنفّس، وقال معدّو الدراسة التي نشرت الأربعاء "لقد ثبُت أنّ التحدّث والأنشطة الصوتيّة الأخرى مثل الغناء، يُمكن أن تولّد جزيئات في الهواء".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأسوأ لم يأت بعد

من جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة من أن "الأسوأ لم يأت بعد" في الدول التي تشهد نزاعات، ودعا إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على الحد من تفشي الفيروس.

وقال خلال تقديمه تقريرا حول إطلاق دعوته يوم 23 مارس/آذار أنه "توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه، الحاجة إلى ذلك عاجلة، ستصل عاصفة كوفيد-19 حاليا إلى جميع مواقع النزاع".

وأضاف "أظهر الفيروس سرعة انتقاله عبر الحدود، وتدمير الدول وقلب نمط حياة الناس… الأسوأ لم يأت بعد".

وأشار غوتيريش إلى تعبير "عدد كبير من أطراف النزاع" عن موافقتهم لوقف الأعمال العدائية، لكنه تأسف لوجود "هوّة شاسعة بين الأقوال والأفعال، وذكر حالات تصاعدت فيها النزاعات.

ورغم إشادته بالدعم الذي لقيته دعوته من قبل 70 دولة ومنظمة غير حكومية ومن المجتمع المدني وقيادات دينية، وبالعريضة التي جمعت أكثر من مليون توقيع، اعتبر غوتيرش أن الأمر لا يزال يتطلب مزيدا من الجهود.

وقال في هذا الصدد "لإسكات الأسلحة، علينا رفع الأصوات من أجل السلام"، وذلك دون أن يذكر مجلس الأمن الدولي الذي يعاني من انقسامات بين الولايات المتحدة والصين، وفق دبلوماسيين.

ومنذ بداية الأزمة، لم يعقد مجلس الأمن أي اجتماع حول كوفيد-19 أو يصدر أي بيان أو قرار مشترك.

ومثّلت الجلسة العامة للأمم المتحدة الخميس أول تحرك للمنظمة يكسر الصمت من خلال تبني قرار بالإجماع يدعو إلى "تعاون دولي" متعدد الأطراف لمواجهة الوباء بشكل موحد.