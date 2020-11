كورونا: أمريكا تستولي على شحنة كمامات طبية متجهة إلى فرنسا.. ما القصة؟

أثار ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي الجدل حول صفقة كمامات طبية قادمة إلى فرنسا، استولت عليها الولايات المتحدة ونقلتها إلى أراضيها.

وتحدث رئيس المنطقة الجنوبية الفرنسية، رينو موسيلير، في لقاء صحفي مع قناة BFMTV عن "استيلاء" أمريكا على الشحنة القادمة إلى فرنسا، وهي على مدرج الطائرات في الصين، ودفعت واشنطن ثمنها أضعافا نقدًا بهدف إرسالها إلى واشنطن فورًا.

وذكر أن باريس كانت قد دفعت ثمن هذه الشحنة مُقدمًا، لكن واشنطن دفعت أضعاف السعر لاحقًا لتستولي عليها.

لكن رينو عاد وكذَّب ما قاله عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً "أود تنبيهكم إلى أن الأقنعة في طريقها إليكم، ولم تستحوذ عليها أية قوة أجنبية أخرى"، مضيفًا أن هذه الشحنة ستصل إلى فرنسا عبر بعض شركات الدعم اللوجيستي خلال مدة قريبة.

The French official who said on video that the US had paid extra at a Chinese airport to divert a French order of masks to the US seems to be contradicting his own story below so I’m deleting my initial tweet of @libe story until truth is clear https://t.co/LoL5AQuvQF

— Noah Barkin (@noahbarkin) April 2, 2020