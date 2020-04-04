قطر تسجل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، عن تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين إلى 1325 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 16 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في دولة قطر إلى 109 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة، أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من الخارج أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات جديدة من العمالة.

وقد تم ادخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت وزارة الصحة أنها أجرت الفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا لعدد 3538 شخصا اليوم، ليصل بذلك إجمالي عدد الفحوصات إلى 31951 حتى الآن.

وأهابت وزارة الصحة العامة بالمواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة والتقيد بإجراءات الحجر.

كما شددت على أهمية البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و169 ألفا، توفي منهم أكثر من 62 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 241 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.