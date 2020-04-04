"قرصنة عصرية".. شركة أمريكية ترفض اتهامات برلين بمصادرة 200 ألف كمامة

رفضت شركة "ثري إم" الأمريكية ما تردد عن قيام مسؤولين أمريكيين بمصادرة 200 ألف من أقنعة الوجه الطبية (الكمامات) كانت العاصمة الألمانية برلين تعاقدت عليها.

وقالت "ثري إم" إنها لم تجد ما يشير إلى مصادرة الكمامات. كما أن الشركة ليس لديها أوراق تفيد بوجود شحنة أقنعة متجهة إلى برلين.

كانت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية اليومية نقلت عن أندرياس جايزل، وزير داخلية ولاية برلين أمس الجمعة قوله إنه جرت مصادرة 200 ألف كمامة تعاقدت عليها المدينة، وذلك على يد مسؤولين أمريكيين في بانكوك عاصمة تايلاند. واتهم الوزير الألماني الولايات المتحدة بـانتهاج "قرصنة عصرية".

وقال جايزل إن الكمامات نوع "إف إف بي – 2″، التي تقي من يرتديها خطر الإصابة بفيروس كورونا، كانت مخصصة لأفراد شرطة برلين. وأضاف أن ولاية برلين كانت طلبتها من شركة أمريكية وسددت قيمتها. ووفقا للصحيفة، تم تصنيع الأقنعة في الصين.

يشار إلى أن واشنطن ألزمت "ثري إم"، بشكل قانوني، بتزويد الولايات المتحدة بأكبر كمية ممكنة من كمامات "إن95″، مثل تلك المستخدمة في المستشفيات. وتقوم الشركة الأمريكية بعمليات إنتاج في الصين.

وقالت "ثري إم" في بيان "في إطار تعاوننا مع الإدارة الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع المنقضية، طلبت الإدارة من "ثري إم" زيادة كميات الكمامات التي نستوردها حاليا من عملياتنا خارج البلاد، إلى الولايات المتحدة".

وأضافت "نثمن مساعدة الإدارة الأمريكية لنا في تنفيذ ذلك. وعلى سبيل المثال، وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، حصلنا على موافقة من الصين لتوريد 10 ملايين كمامة "إن 95" من التي تقوم "ثري إم" بتصنيعها هناك، إلى الولايات المتحدة".