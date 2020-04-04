تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية.. وارتفاع الوفيات إلى 501

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، السبت، أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في بلاده بلغت أكثر من 500، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 24 ألفا.

وسجلت معظم الإصابات في اسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وكشفت الأرقام التي نشرها قوجة أن 76 شخصا توفوا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 501.

وقال قوجة: "أجرينا فحصا لـ 19 ألفا و664، تم تسجيل 3 آلاف و13 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 23 ألفا و934".

وأكد الوزير "شفاء 302 حالة جديدة لترفع حصيلة المتعافين إلى 786".

وأضاف: "أجرينا حتى اليوم 161 ألفا و380 فحصاً طبياً".

ولفت إلى أن عدد مرضى كورونا الذين يرقدون في العناية المركزة بلغ 1311، بينما بلغ إجمالي عدد المرضى المربوطين بأجهزة تنفس 909.

وفي إطار الإجراءات الرامية لاحتواء الفيروس في تركيا، أغلقت المدارس بينما تم تعليق رحلات الطيران وحظر التجمعات.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، قرار عزل إجباري بحق كل من تبلغ أعمارهم تحت العشرين اعتبارا من منتصف الليل، لكنه لم يعلن عن إغلاق تام يشمل الجميع. كما فرض استخدام الأقنعة الواقية.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و190 ألفا، توفي منهم أكثر من 63 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 244 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، وتحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.