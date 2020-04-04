بحجم عقلة الإصبع.. تفاصيل لقاح أمريكي جديد لفيروس كورونا (فيديو)

أعلن فريق طبي من المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ الأمريكية عن التوصل إلى لقاح محتمل لفيروس كورونا، في وقت يسابق في العالم الزمن لوقف انتشار الفيروس.

ويأخذ اللقاح شكل شريحة بحجم عقلة الإصبع، وينتج أجساما مضادة للفيروسات، وأطلق عليه اسم (بيتا كوفاك).

وأجرت الجزيرة مباشر لقاءً مع الدكتور لويس فالو، رئيس قسم الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة بيتسبرغ، للحديث حول اللقاح الجديد والعلاجات المستخدمة حاليا لعلاج المصابين بالفيروس، والنجاح الذي حققته في هذا الشأن مع الجدل المثار حولها.

وقال الدكتور فالو، إن اللقاح مصمم لإنتاج مضادات للفيروس وخاصة أجزاء منه -البروتين الخاص الفيروس، ولذلك يعمل على مضادات لهذا البروتين ومنعه من دخول الخلايا البشرية.

وأضاف أنه يتم حقن البروتين المضاد في جسم البشر وتطلق المادة المضادة في جسم الإنسان بواسطة إبر متناهية الدقة.

وتوقع فالو أن يتم ذلك خلال عام أو عام ونصف، لكنه أكد على العمل لتقصير المدة، بسبب الحاجة الماسة إليه حاليا، مشيرا إلى أن التأخير يكون بسبب أن التجارب على اللقاح تأخذ وقتا ثم تأتي الموافقة عليه من قبل الأجهزة المختصة. وقال إن اللقاح يمكن تخزينه وشحنه إلى الكثير من دول العالم.

وبالنسبة لعلاج المصابين بالفيروس قال إن التجارب السريرية لبعض الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض أخرى يتم تجربتها وبالتالي اعتمادها إذا ثبت فعالياتها في علاج المرض.

وفيما يتعلق بالاختبارات السريرية حول اللقاح، قال الدكتور فالو إن هناك لقاحات أخرى يتم تجربتها أيضا، وإن التجارب السريرية حول اللقاح الجديد ستبدأ خلال شهر.

واختتم حديثه قائلا إن هناك بارقة أمل في التوصل إلى علاج للوباء، لكنه شدد على ضرورة التباعد الاجتماعي، كإجراء وقائي.