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بالصور.. وزارة الدفاع التركية تنتج كمامات ومعقمات لمكافحة كورونا

من المخطط إنتاج حوالي مليونين ونصف المليون كمامة و100 ألف بدلة واقية
من المخطط إنتاج حوالي مليونين ونصف المليون كمامة و100 ألف بدلة واقية
4/4/2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن وزارته تساهم في مكافحة فيروس كورونا بالبلاد من خلال إنتاج الكمامات، والملابس الواقية، والمواد المعقمة.

جاء ذلك في كلمة لأكار خلال اجتماع خاص بمناقشة التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الجمعة، بمشاركة كل من رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك أقيوز، والبحرية عدنان أوزبال.

وأفاد أكار أن وزارته استخدمت كافة قدراتها وإمكاناتها لأداء المسؤوليات الواقعة على عاتقها بالشكل الأمثل في مكافحة فيروس كورونا، منذ اليوم الأول، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أن وزارة الدفاع أنشأت مركزا خاصا لمكافحة فيروس كورونا، يواصل مهامه في التخطيط والتنسيق في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن الوزارة قامت من ناحية أخرى بتطوير قدراتها في إنتاج أنواع مختلفة من الكمامات، والألبسة الواقية، ومواد التعقيم.

وتابع قائلا إن مديريات دور الخياطة التابعة لوزارة الدفاع تنتج أسبوعيا حوالي مليون كمامة، و5 آلاف بدلة واقية، بينما تنتج مديرية مصنع الأدوية التابعة للوزارة حوالي 5 آلاف لتر من المواد المعقمة.

ولفت إلى أن شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التابعة لوزارة الدفاع بدأت اعتبارا من أمس الجمعة عملية إنتاج الكمامات، حيث من المخطط أن تنتج أسبوعيا حوالي مليونين ونصف المليون كمامة، و100 ألف بدلة واقية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع وفيات كورونا إلى 425، إثر تسجيل 69 حالة جديدة، والإصابات إلى 20 ألفا و921، عقب تسجيل 2786 إصابة جديدة، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحتّى صباح السبت، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم مليون و127 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 59 ألفا.

المصدر : الأناضول
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