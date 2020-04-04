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الفول بعد الشلولو آخر صيحات علاج فيروس كورونا في مصر (فيديو)

علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بتناول الفول أحدث مزاعم العلاج في مصر
علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بتناول الفول أحدث مزاعم العلاج في مصر
4/4/2020

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيب مصري يتحدث فيه عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي لقاء تلفزيوني على قناة "التحرير تن" (فضائية خاصة) قال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، مجدي بدران إن "الفول" علاج فعال لفيروس كورونا.

طبيب مصري يصف الفول لعلاج فيروس كورونا المستجد

وتفاعل النشطاء مع تصريحات بدران حول الفول وقدرته على قهر فيروس كورونا بالسخرية ذاتها التي ردوا بها على تصريحات الشلولو.

https://twitter.com/Naseerbensaud33/status/1246484099126177793?ref_src=twsrc%5Etfw

طبيب مصري ينصح بتناول الفول لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

يأتي ذلك بعد اقتراح طبيب آخر تناول وجبة "الشلولو" لعلاج الفيروس ذاته، إذ قال رئيس قسم التثقيف الغذائي في "المعهد القومي للتغذية"، مجدي نزيه، في لقاء تلفزيوني إن الشلولو فعال جدًا في علاج فيروس كورونا.

طبيب مصري يصف الشلولو لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

والشلولو يتكون من الملوخية والثوم والليمون والفلفل الأحمر، وفسّر الطبيب آلية علاج الشلولو لفيروس كورونا بأن لزوجة الملوخية وقدرتها المخاطية تبطّن جدار المعدة، ما يحمي المعدة من مهاجمة الفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التاجية، والتي تهاجم الجهاز التنفسي، ولا علاقة له بالمعدة.

وتعامل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بسخرية واسعة النطاق.

https://twitter.com/gazirkw1/status/1246480613131067393?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/DaJwuCOjbUPA55g/status/1246456425519493125?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/just_me015/status/1246469363533832192?ref_src=twsrc%5Etfw

وحتى الآن، أصاب فيروس كورونا المستجد مليومًا و162 ألفًا و834 شخصًا، وقضى جراء الإصابة به 62 ألفًا و489 شخصًا، في حين تعافت 241 ألفًا و742 حالة.

وتتسابق شركات الأدوية العالمية لاكتشاف علاج للفيروس، وقالت منظمة الصحة العالمية إن إنتاج مصل للفيروس يتطلب ما بين 12 – 18 شهرًا.

اقرأ أيضًا: الشَلوْلَو.. سخرية من وصفة طبيب مصري لعلاج كورونا (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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