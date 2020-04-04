أمريكا: نيويورك تسجل أعلى حصيلة وفاة يومية وعشرات الإصابات على حاملة طائرات

سجلت ولاية نيويورك التي تعد مركز وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، 630 وفاة في يوم واحد، في أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 3565.

وفي الولاية 113704 إصابة مؤكدة، 63306 منها في مدينة نيويورك التي سجلت 2624 وفاة. ويقل عدد الإصابات في الولاية بنحو 6 آلاف حالة فقط عن إيطاليا.

وقال الحاكم أندرو كومو في مؤتمره الصحفي اليومي، السبت، إن الوباء يمكن أن يبلغ ذروته في الولاية في فترة تتراوح بين 4 إلى 14 يوما.

وأضاف "جزء مني يرغب في أن نبلغ الذروة. لكن جزءا آخر مني يقول إنه من الجيد أننا لسنا في الذروة لأننا غير مستعدين".

وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية ستتولى مسؤولية التوظيف والتجهيز في مستشفى مركز غافيتس في مانهاتن ليستقبل مصابي كوفيد-19، وهو يتسع لـ2500 مريض.

وتابع أن الولاية تواصل مساعيها للحصول على مزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي التي تحتاج إليها بشدة، وشكر الحكومة الصينية لتبرعها بألف جهاز يتوقع أن تصل السبت.

ورغم بطء نسق ارتفاع الأرقام في مدينة نيويورك، حذر كومو من أن الأعداد ترتفع بوتيرة مقلقة في مدينة لونغ أيلاند المجاورة لها.

وفي سياق متصل، أكدت البحرية الأمريكية، السبت، ثبوت إصابة 155 بحارا على حاملة الطائرات ثيودور روزفلت بكورونا بعد فحص 44% من طاقمها.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت يوم الجمعة إن وزير الدفاع مارك إسبر أيد قرار البحرية إقالة قائد حاملة الطائرات التي تفشى بين طاقمها فيروس كورونا.

يأتي ذلك وسط ردود فعل عنيفة من جانب الديمقراطيين بالكونغرس وطاقم حاملة الطائرات الذين أشادوا بقائدها ووصفوه بأنه بطل.

كان الكابتن بريت كروزير قد أُعفي، الخميس، من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، بعد رسالة لاذعة سُربت إلى العلن طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن الحاملة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في إفادة صحفية "وزير الدفاع يدعم قرار وزير البحرية بإقالته".

وأضاف أن قرار إسبر استند إلى ما خلص إليه القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي بأنه فقد الثقة في كروزير.