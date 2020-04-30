وزير التعليم المصري لطلاب ثانوي: استعدوا لامتحان الدور الثاني.. ما القصة؟

دشن عدد من طلاب الثانوية العامة مجموعة على تطبيق "واتسآب"، واتفقوا على الغش في الامتحانات من خلال المجموعة ونشروا الرابط على موقع فيسبوك مرحبين بمن يود الانضمام إليها.

ووصل الخبر إلى وزير التعليم طارق شوقي؛ ليأخذ لقطة من الشاشة ويرد عليهم "استعدوا لامتحان الدور الثاني".

وتباينت ردود الفعل حول ما كتبه الوزير ما بين مرحّب بفكرة العقاب ومستهجن للرد القوي والفظ.

فيه ناس عاملة جروب لاولي وتانية ثانوي بيحلوا فيه الامتحان راحوا ضافوا فيه الوزير وخد اسكرينشوت وقال استعدوا للدور التاني والجروب بابليك وحاجة اخر مسخرة😂😂😂 — Mohammed El-Gweely (@El_gweely) April 29, 2020

عاملين جروب علي الفيس بوك علشان يحلوا مع بعض امتحانات ثانوية عامة اون لاين قام واحد مدخل وزير التربية والتعليم 😂 قام اخد سكرين شوت وقالهم استعدوا للدور التاني pic.twitter.com/Izp9n332V0 — Hazem Elshazly (@HazemShazly70) April 29, 2020

واحد غبي منشن للوزير ودخله جروب الدفعه اللي هنحل فيه والوزير قال استعدوا للدور التاني "هنسقط"؛ يا رب النيزك ي رب 😂💔💔

الغباء ↗️↗️↗️ — Sara Bakr (@SaraBak77638361) April 30, 2020

مستني اية من وزير بيقول للطلاب استعدوا للدور التاني !! pic.twitter.com/0K0pnsFLgH — Feri👷 (@Ahmedfaroukkk1) April 29, 2020

الاولاد اللي بيمتحنوا دلوقتي اون لاين امتحانات 2ثانوي عبر الجمهورية كلها،،افهموا وياريت الأسر تفهم ولادها، وزير التعليم أمامه شاشة الكمبيوتر المركزية وشاف بنفسه مجموعة بتغش وكتبلهم بالتحديد"انتوا استعدوا للدور التاني" م الاخر سقطوا فورا طبعا، فهموا ولادكم #عاجل — هند القاضي (@hendelkady1) April 30, 2020

طلاب اولى وتانية ثانوى عملوا جروب ع الواتس ونزلوا اللينك بتاعه على جروب فيس وواحد ضاف فيه وزير التعليم فوزير التعليم خد اسكرين ونزله ع صفحة الفيس بتاعته وقالهم استعدوا للدور التانى 😂😂 — M A M O U N 🦅 (@MamounFathi) April 29, 2020

هذا وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 20 مايو/أيار 2020.

ونجح 583 ألفًا و420 طالبا وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الامتحان، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99% من إجمالي عدد الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور الطالب الاختبار يوميًا وتسجيل شكوى أثناء الاختبار.

ويؤدي طلبة الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيجري تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي الخميس 30 أبريل/نيسان 2020 امتحان مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى السبت 2 مايو 2020.