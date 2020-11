وثيقة أمريكية: جهود إسرائيلية ساعدت ترمب في حملته الانتخابية عام 2016

كشفت وثيقة لمكتب التحقيقات الفدرالي عن جهود إسرائيلية لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الوثيقة نقلت عن روجر ستون، المقرب من ترمب، قوله إن جهة اتصال في القدس قالت له: سيُهزم إذا لم نتدخل، لدينا معلومات استخبارية خطيرة، الأمر متروك لك"!

وتتضمن إفادة مكتب التحقيقات الفدرالي، والتي نقحت بشكل كبير، إشارة واحدة واضحة لإسرائيل، وإشارة أخرى للقدس، وعدة إشارات لوزير "بدون حقيبة وزارية معني بقضايا الدفاع والعلاقات الخارجية"، بالإضافة إلى إشارة لرئيس الوزراء، ولكن حذف اسم الوزير ورئيس الوزراء وبلدهما.

وتظهر الإشارة الصريحة إلى إسرائيل في أول نص الإفادة الخطية التي حملت تاريخ مايو 2018 من قبل وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي لدعم طلب الحصول على مذكرة تفتيش، وجاءت في محادثة بين ستون وجيروم كورسي، المؤلف الأمريكي. على النحو التالي "في 20 من أغسطس 2016، أخبر كورسي ستون أنهم بحاجة للاجتماع مع [الاسم محذوف] لتحديد " إن كانت إسرائيل تخطط لفعل شيء في أكتوبر".

أما الإشارة إلى القدس فهي تظهر لاحقا بنفس الوثيقة في سياق التواصل بين ستون وجهة اتصاله غير المسماة بالقدس على النحو التالي "في (أو في حوالي) 12 من أغسطس آب [الاسم محذوف] بعث برسالة إلى ستون قال فيها "مرحبا بك من القدس روجر. هل هناك أي تقدم؟ سيُهزم إذا لم نتدخل. لدينا معلومات مخابراتية خطيرة. الأمر متروك لك! سأعود إلى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل. كيف حالك مع الالتهاب الرؤي"؟ ورد ستون: "شكرا، أنا بخير. الأمور معقدة. أفكر مليا في الأمر".

وروجر ستون كان مستشارًا لترمب لفترة طويلة، وعمل معه رسميًا في الحملة الرئاسية لعام 2016 حتى أغسطس من عام 2015، عندما قال إنه غادر الحملة، وقال ترمب إنه طُرد. ومع ذلك استمر في التواصل مع الحملة، وفقًا لما بينه تحقيق مولر.

Redacted FBI document hints at Israeli efforts to help Trump in 2016 campaign https://t.co/MDMQjroJ3a

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) April 29, 2020