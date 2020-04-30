"نتيجتي إيجابية بلا أعراض".. مصري يحذر من خطر كورونا (فيديو)

وجه أحد مصابي كورونا في محافظة الدقهلية المصرية، رسالة تحذير بخطورة المرض، إلى أهل قريته "دملو"، بعدما تأكدت إصابته ووالدته بالفيروس دون ظهور أي أعراض للمرض.

وقال المواطن في مقطع فيديو حظي بانتشار واسع "نتيجتي إيجابية ومن غير أعراض لا كحة ولا حرارة ولا أي شيء".

وتابع بالقول "يا جماعة بلاش تنزلوا السوق، المرض ده خطير، أرجوكم يا شباب امنعوا أي حد يدخل القرية، خافوا على نفسكم".

ومن داخل الحجر الصحي، وجه الشاب أحمد خالد سعادة، من قرية كفر الساحل التابعة لمحافظة الغربية، نصائح عدة للمواطنين بعد إصابته بكورونا، لافتًا إلى تحسن حالته الصحية.

ونصح أحمد الأهالي بالابتعاد عن التجمعات خاصة فيما يتعلق بالأطفال، قائلًا "خلوا بالكم من نفسكم وبلاش التجمعات، وبلاش لعب الأطفال في الشوارع، بلاش التكدسات في الأسواق والمواصلات".

وفي محافظة الجيزة، ظهر أحد الموطنين من قرية أوسيم، في فيديو متداول يبكي مستغيثًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الصحة، لإجراء فحص لأسرته بعد إصابتهم جميعًا بكورونا.

وقال الرجل باكيًا "أنا عبد فقير لا عمي ضابط ولا خالي مستشار. أنا مواطن مخدش حقه في الدولة، ياريت تساعدنا يا ريس، حالتي صعبة، وأعصابي انهارت وتعبت".

وتابع "بكلم وزارة الصحة عشان يعملوا مسحة لكل أفراد أسرتي لأن كلنا مصابين، لكن وزارة الصحة مش معبراني"، وهدد الرجل في ختام الفيديو الوزارة إن لم تستجب له.

ويشكو كثير من المصريين تعنت وزارة الصحة معهم لإجراء تحليل كورونا، قائلين إنهم يتصلون كثيرا بالأرقام المعلنة ولا يتم رد عليهم.

كما يشكون رفض الوزارة أيضًا عمل مسحات للمخالطين، مكتفين بالعزل المنزلي للحالات المشتبه بإصابتها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدهور حالات الإصابة والوفاة.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.