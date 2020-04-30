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سياسة

مصر: مقتل 9 جنود وضابط في تفجير عبوة ناسفة بسيناء

عناصر من الجيش المصري في سيناء
عناصر من الجيش المصري في سيناء
30/4/2020

قال المتحدث العسكري المصري، اليوم الخميس، إن عبوة ناسفة انفجرت جنوب مدينة بئر العبد، نجم عنها مقتل ضابط وضابط صف، فضلًا عن 8 جنود آخرين.

وأضاف المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "تؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره" ضد ما أسماها بـ"العناصر الإرهابية".

وقالت مصادر لـ"الجزيرة مباشر" إن التفجير أسفر عن مقتل 9 جنود وضابط ونفذه مسلحون بالقرب من كمين التمساح بمدينة بئر العبد في العريش.

وقُتل في الهجوم الملازم أول عبد الحميد إمام صبح، من قوة الدفعة 48 معهد فني، فضلًا عن 9 جنود كانوا معه. 

وبين الحين والآخر، تشهد مناطق متفرقة هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، لكن وتيرتها خفت خلال العامين الماضيين.

وتبنى معظم تلك الهجمات تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم الدولة.

والأسماء المتداولة للجنود الذين قضوا في التفجير؛ أحمد عبد الله، محمد عوض، شحاته مصطفى أبو اليزيد، أحمد حامد محمد (كتيبة 537)، أحمد على أحمد، محمد حسنين علي، محمود عادل، أبانوب عبد التواب بوليس، محمد عبد العزيز الجوهري.

كما أصيب ثلاثة جنود في التفجير من الكتيبة 537 وهم أحمد عرفة الصعيدي، أحمد عزت علي، وعلاء عماد سمير وافي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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