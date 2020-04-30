مصر: مقتل 9 جنود وضابط في تفجير عبوة ناسفة بسيناء

قال المتحدث العسكري المصري، اليوم الخميس، إن عبوة ناسفة انفجرت جنوب مدينة بئر العبد، نجم عنها مقتل ضابط وضابط صف، فضلًا عن 8 جنود آخرين.

وأضاف المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "تؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره" ضد ما أسماها بـ"العناصر الإرهابية".

#المتحدث_العسكرى : إنفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود ، وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره … pic.twitter.com/fQJ0WZb9bL — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) April 30, 2020

وقالت مصادر لـ"الجزيرة مباشر" إن التفجير أسفر عن مقتل 9 جنود وضابط ونفذه مسلحون بالقرب من كمين التمساح بمدينة بئر العبد في العريش.

وقُتل في الهجوم الملازم أول عبد الحميد إمام صبح، من قوة الدفعة 48 معهد فني، فضلًا عن 9 جنود كانوا معه.

وبين الحين والآخر، تشهد مناطق متفرقة هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، لكن وتيرتها خفت خلال العامين الماضيين.

وتبنى معظم تلك الهجمات تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم الدولة.

لا حول ولا قوه إلا بالله.

استشهد جاري المحترم البطل الشهيد ملازم أول/ عبد الحميد إمام صبح. بعبوه ناسفة قبل الفطار استشهد وهو صائم اللهم ارحمه برحمتك يارب 🤲🏻

دعواتكم جميعاً بالرحمة. pic.twitter.com/Glm1UpBY9W — Seham 😴 كائن يهوى الأنتخة ويكره الزن (@ElhenawySeham) April 30, 2020

لا حول ولا قوه الا بالله استشهد زميلي ودفعتي ملازم اول/ عبد الحميد امام صبح. بعبوه ناسفه قبل الفطار استشهد وهو صائم اللهم ارحمه برحمتك يارب

-هيفضل ارهاب جبان بيزرع عبوات في خوف وبيخاف يقابل في الوش الله يرحمك يبطل ونلحقك عن قريب باذن الله هتوحشني اووي يصحبي ⁦💔😭😭 pic.twitter.com/wXWUbHBdTj — ياسر الجمل👮🏻‍♂️ (@yasserelgaml113) April 30, 2020

لا حول ولا قوه الا بالله استشهد ملازم اول/ عبد الحميد امام صبح. بعبوه ناسفه قبل الفطار استشهد وهو صائم اللهم ارحمه برحمتك يارب 💔

-هيفضل ارهاب جبان بيزرع عبوات في خوف وبيخاف يقابل في الوش الله يرحمك يبطل ونلحقك عن قريب باذن الله هتوحشني اووي يصحبي ⁦❤️⁩ pic.twitter.com/1HMy22sjJs — Magdytolba👮🖤 (@Magdyto83426691) April 30, 2020

لا حول ولا قوه الا بالله استشهد ملازم اول/ عبد الحميد امام صبح. بعبوه ناسفه قبل الفطار استشهد وهو صائم اللهم ارحمه برحمتك يارب 💔

-هيفضل ارهاب جبان بيزرع عبوات في خوف وبيخاف يقابل في الوش الله يرحمك يبطل pic.twitter.com/YiJVvl6C0Z — ★Mito★ (@Mohamed_ayman27) April 30, 2020

والأسماء المتداولة للجنود الذين قضوا في التفجير؛ أحمد عبد الله، محمد عوض، شحاته مصطفى أبو اليزيد، أحمد حامد محمد (كتيبة 537)، أحمد على أحمد، محمد حسنين علي، محمود عادل، أبانوب عبد التواب بوليس، محمد عبد العزيز الجوهري.

كما أصيب ثلاثة جنود في التفجير من الكتيبة 537 وهم أحمد عرفة الصعيدي، أحمد عزت علي، وعلاء عماد سمير وافي.