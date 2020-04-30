لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 30 أبريل/نيسان)

حتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 3 ملايين و250 ألفا، توفي منهم أكثر من 230 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و16 ألفا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 30 من أبريل/نيسان 2020:

لحظة بلحظة

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يقول إنه سيبقى في الحجر الصحي بعد تأكد إصابته بكورونا.

العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بخفض عدد السجناء وحماية الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا في السجون.

وكالة إيفاكس الروسية: إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا.

واشنطن بوست: المقترحات تهدف لمعاقبة الصين أو مطالبتها بتعويض مالي جراء تعاملها مع جائحة كورونا.

واشنطن بوست: مسؤولون أمريكيون كبار يعقدون اجتماعا لرسم خرائط استراتيجية لطلب إجراءات انتقامية ضد الصين.

جونسون: سأعلن خطة شاملة الأسبوع المقبل للتخفيف من الإغلاق العام دون فقدان السيطرة على وباء كورونا.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: بريطانيا تجاوزت ذروة جائحة كورونا.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 269 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا.

نيويورك تايمز: ترمب يريد أي معلومات تدعم النظرية التي تربط بين فيروس كورونا ومختبر في ووهان.

نيويورك تايمز: بومبيو قاد حملة للضغط على المخابرات للبحث عن أدلة تدعم نظرية أن كورونا مصدره مختبر بووهان.

نيويورك تايمز: مسؤولون أمريكيون ضغطوا على المخمابرات للبحث عن أدلة لنظرية أن كورونا مصدره مختبر في ووهان.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 162.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 22753.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 13409 تعافى منهم 1372.

وسائل إعلام مصرية: إصابة عميد كلية طب الأسنان في جامعة القاهرة بفيروس كورونا وإغلاق كامل للمبنى لمدة 14 يوما.

وزارة الصحة البلجيكية: 111 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع الإجمالي إلى 7594.

السلطات الصحية في محافظة البصرة جنوب العراق تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

رويترز: طاجيكستان تسجل أول 15 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 2644 حالة وفاة بفيروس كورونا و 27905 إصابات في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 26.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4024.

وزارة الصحة الإماراتية: 7 حالات وفاة جديدة و552 إصابة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 725.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 94640.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 6028.

وزارة الصحة الإسبانية: 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213435.

وزارة الصحة الإسبانية: 268 وفاة جديدة بفيروس كوورنا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24543.

وزير الصحة الكويتي: شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد المتعافين 1539.

وزارة صحة إقليم كردستان العراق: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل وإجمالي الإصابات 372.

المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 7099 إصابة جديدة بالفيروس والعدد الإجمالي يرتفع إلى 106498.

المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 101 وفاة جديدة بالاصابة بالفيروس والعدد الإجمالي يرتفع إلى 1073.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2348.

وزارة الصحة الإسرائيلية: 36 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 15870.

معهد روبرت كوخ الألماني: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 6288 والإصابات إلى 159119.

وزير الصحة اليمني: تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

موقع وورلدوميتر: عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تجاوز المليون.

جامعة جونز هوبكنز: أكثر من 2500 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة.