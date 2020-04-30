كيم في نعش.. ما سر الصورة التي انتشرت لزعيم كوريا الشمالية؟

بعد اختفائه الغامض وفي خضم شائعات عن وفاته، انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يرقد ميتًا في نعش زجاجي.

ويظهر كيم في الصورة التي غزت الإنترنت، مستلقيا على ظهره في التابوت الزجاجي، ورأسه على وسادة، بينما يغطى جسده بغطاء أحمر، فما سر الصورة وهل مات زعيم كوريا الشمالية؟

لم يمض وقت طويل، حتى انكشفت حقيقة صورة كيم التي تبين أنها مفبركة وتتطابق بشدة مع صورة التقطت لوالده الزعيم كيم يونغ إيل خلال جنازته في أكتوبر/تشرين الأول 2011 بعدما توفي إثر أزمة قلبية، كما توفي جده كذلك بنوبة قلبية.

الصورة الحقيقية لـ كيم الوالد

صورة الزعيم الوالد تشابهت كذلك من حيث زاوية التصوير والإضاءة وطريقة وضع الزهور، وهو ما سهّل تبديل رأس كيم الأب بوضع رأس كيم الابن مكانه من خلال برامج تعديل الصور.

وتزعم العديد من المنشورات أن الصورة تم عرضها مباشرة على شبكة هونج كونج HKSTV، وهي القناة التي أثار نائب رئيسها مزاعم بوفاة كيم في عطلة نهاية الأسبوع، كما نسبت الصورة كذلك لشبكة الأخبار اليابانية JNN، وتمت مشاركة الصورة آلاف المرات عبر الإنترنت وسط عاصفة الشائعات.

الصورة المفبركة

وجاءت الصورة، في وقت تزايد فيه التكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، وإن كان مريضًا للغاية أو ميتا، وسط تكتم رسمي شديد في البلاد، منذ اختفاء كيم قبل أسابيع، بعد جراحة قلب قيل إنها فاشلة.

وجاهدت كوريا الشمالية لإظهار أن كيم لا يزال على قيد الحياة من خلال إصدار رسالة قبل يومين يقال إن كيم كتبها بشأن بناء منتجع للعطلات، وادعاءات أنه بعث برسالة إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.

لكن غياب أي صور جديدة لكيم غذى فقط جنون التكهنات، ويقال إن كيم يخضع للعلاج في مستشفى مخصص للعائلة، وفقًا لتقرير " Daily NK"، ويُقال أيضًا إن طبيب كيم الشخصي، خبير في أمراض القلب ويتحرك مع فريقه الأمني.

وذكرت صحيفة (دي إن إن) في وقت سابق أن كيم خضع لعملية جراحية في القلب في 12 أبريل/نيسان بعد أن شوهد آخر مرة في تقارير وسائل الإعلام الحكومية في 11 أبريل نيسان.

وقالت الصحفية الصينية شيجيان شينغزو إن "مصدرًا قويًا للغاية" أخبرها أن الزعيم الكوري الشمالي قد مات. بينما رفض المنشقون الكوريون الشماليون الشائعات المستمرة حول وفاة كيم.

وقال تشونغ إن مون مستشار السياسة الخارجية لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إنهم يعتقدون أن كيم يقيم في ونسان منذ 13 أبريل / نيسان "بدون تحركات مريبة".

صور من جنازة كيم الأب عام 2011