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كارثة إنسانية.. جثث متحللة داخل شاحنات في نيويورك (فيديو)

جثث متحللة داخل شاحنات بحي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)
جثث متحللة داخل شاحنات بحي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)
30/4/2020

أفادت وكالة رويترز أن بعض أهالي حي بروكلين بمدينة نيويورك اشتكوا انبعاث روائح كريهة من داخل شاحنات واقفة أمام أحد بيوت الجنائز.

وقال أحد ضابط الشرطة إن بيت الجنائز هذا تعطل لديه جهاز التبريد، مما اضطرهم لإبقاء الجثث بالشاحنات غير المبردة إلى حين مجيء دورهم في الدفن أو الحرق.

وفور وصول الشرطة وجدت عشرات الجثث المتكدسة والمتحللة بالشاحنات، ولم يتضح ما إذا كانت الجثث المتكدسة قد ماتت بسبب فيروس كورونا أم لا بحسب قوات الشرطة.

وقامت الشرطة بتوفير شاحنة تبريد لبيت الجنائز في نفس اليوم، لحفظ الجثث المتحللة إلى حين دفنها، حسب ما قال شهود عيان.

غير أن نظام رعاية الوفيات في مدينة نيويورك، سواء كان مشارح الجثث بالمستشفيات أو المقابر أو محارق الجثث أو المشارح التي تديرها المدينة، يتعرض لضغوط غير عادية في الأسابيع الأخيرة، إذ ربما تبقى الجثث دون دفن أو حرق لأسابيع. 

ويتعامل موظفي هذه الهيئات مع أسوأ ظرف يضرب نيويورك منذ جائحة الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن من الزمان. 
وتوفي حتى أمس الأربعاء ما لا يقل عن 18  ألف شخص في مدينة نيويورك بسببب كوفيد19، وفقا لآخر الإحصاءات.

المصدر : رويترز
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