كارثة إنسانية.. جثث متحللة داخل شاحنات في نيويورك (فيديو)

أفادت وكالة رويترز أن بعض أهالي حي بروكلين بمدينة نيويورك اشتكوا انبعاث روائح كريهة من داخل شاحنات واقفة أمام أحد بيوت الجنائز.

وقال أحد ضابط الشرطة إن بيت الجنائز هذا تعطل لديه جهاز التبريد، مما اضطرهم لإبقاء الجثث بالشاحنات غير المبردة إلى حين مجيء دورهم في الدفن أو الحرق.

وفور وصول الشرطة وجدت عشرات الجثث المتكدسة والمتحللة بالشاحنات، ولم يتضح ما إذا كانت الجثث المتكدسة قد ماتت بسبب فيروس كورونا أم لا بحسب قوات الشرطة.

وقامت الشرطة بتوفير شاحنة تبريد لبيت الجنائز في نفس اليوم، لحفظ الجثث المتحللة إلى حين دفنها، حسب ما قال شهود عيان.

Bodies were found stored in unrefrigerated trucks at a funeral home in New York City. Funeral homes say they are facing weeks-long backlogs to bury or cremate the dead https://t.co/9P8Sr6OyNp pic.twitter.com/uo1i50CIJm

— Reuters (@Reuters) April 30, 2020