فيروس كورونا.. مخاوف عالمية من مرض خطير يستهدف الأطفال

تبدي دول عدة قلقًا متزايدًا بعد ظهور حالات مرضية غير معهودة –مؤخرا- بين الأطفال في خضم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحاول العلماء إيجاد إجابة واضحة لسؤال: هل يسبِّب فيروس كورونا المستجد التهابات جديدة وخطيرة لدى الأطفال؟

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، ردًا على هذا السؤال الأربعاء، أمام الجمعية الوطنية: "يتعاون أطباء الأطفال وطواقم الإنعاش (في أوربا) لمعرفة ما إذا كان هناك رابط بين هذا المرض الجديد (كوفيد-19)، وهذا أمر لا أعرف إجابته الآن".

وفي لندن، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، لإذاعة "إل بي سي" الثلاثاء: "إنها مسألة تقلقنا، وهذا لأمر مقلق خصوصا وأن جميع الدراسات أثبتت -حتى الآن- أن الإصابات الخطيرة بالفيروس نادرة جدًا بين الأطفال".

وفي السياق، دق نظام الرعاية الصحية البريطاني ناقوس الخطر حول الموضوع ذاته نهاية الأسبوع الماضي، وقد سجّلت حالات ضئيلة مشابهة في فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وبلجيكا.

وصرح رئيس قسم أمراض قلب الأطفال في مستشفى نيكير للأطفال، داميان بونيه، لفرانس برس "في مجمل مستشفيات باريس يشمل ذلك نحو 20 حالة"، مضيفًا "بحسب زملائي الفرنسيين هناك حالات أخرى في أماكن متفرقة، وإن كان عددها الإجمالي يبقى محدودا".

وقال المختص بالأمراض المعدية في مستشفى كوهين للأطفال في نيويورك، سونيل سود: "رأيت مثل هذه الحالات أمس واليوم، كما يرى زملائي إصابات مشابهة منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

تطور إيجابي

يرى بونيه أن أعمار المصابين تراوح بين سنتين و18 عاما، أما سود فيتحدث عن مراهقين أصغرهم في الـ13 سنة.

وعن أعراض هذا المرض غير المعروف، يقول بونيه "يشكو معظم هؤلاء الأطفال من آلام في الأمعاء، ومشاكل في الجهازين الهضمي والتنفسي، والتهابات في القلب، ومعظمهم بحاجة إلى أدوية لدعم وظيفة القلب".

وأكد بونيه أن "معظم الأطفال يتجاوبون مع العلاج، حتى وإن كانوا في مرحلة أولى في قسم الإنعاش"، وأضاف سود أن جميع المرضى الذين شاهدهم تحسنت حالتهم، حتى لو لم يخرجوا جميعا من المستشفى، ولم يتوفَ أي منهم، وأن بعض الأعراض قريبة من متلازمة كاواساكي أو الإصابة بتسمم لا سيما متلازمة الصدمة السامة.

ويسبب هذا المرض الذي يصيب الأطفال التهابا في الأوعية الدموية (بما في ذلك طفح جلدي، والتهاب العقد الليمفاوية، والتهاب الملتحمة، ومشاكل خطيرة في القلب…).

أما أعراض مرض كاواساكي فإنها عادة ما تتطور على 3 مراحل خلال 6 أسابيع، العلامات الأولى تشمل حمى وطفح جلدي في الأسابيع القليلة الأولى، يليها احمرار العيون وتورّمها، ولربما يتسبب أيضًا في جفاف الشفاه وتشققها، والتهاب الحلق، وتورم الغدد الليمفاوية واللسان.

غالبًا ما تظهر المرحلة الثانية من مرض كاواساكي في شكل آلام البطن وقيء وإسهال وصداع وآلام المفاصل ويرقان، في حين تميل الأعراض إلى الاختفاء خلال المرحلة الثالثة، ولكن قد يستمر نقص الطاقة والإعياء الشديد.

لكن الفارق الأول بين المرض غير المعروف ومتلازمة كاواساكي هو سن المرضى؛ فمتلازمة كاواساكي تصيب الأطفال دون السنتين، في حين أن الحالات الجديدة تشمل عمر الرابعة أو الخامسة، ما حدا بالطبيب الفرنسي إلى القول: "كل هذه الأمور سيتضح مع الوقت لمعرفة ما إذا كنا نواجه مرضا معينا".

نقاط الشبه تطرح تساؤلات

في جميع الدول التي سجلت فيها هذه الحالات، تبين أن قسما منهم مصاب بفيروس كورونا المستجد، ومن ثمَّ الرابط -بين وباء فيروس كورونا المستجد وأعراض الالتهاب- غير مؤكد.

ويقول بونيه: "نحن في حقبة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ونرى مرضا نادرا يصبح أكثر شيوعا؛ فهذا يطرح تساؤلات جديدة".

ويضيف: "حتى وإن كانت أسباب متلازمة كاواساكي مجهولة، لكن نشتبه منذ زمن بأن تكون التهابا حادا تسببه عدوى فيروسية بسيطة".

ويعتقد سود أنه "من المحتمل أن يتسبب فيروس كورونا المستجد بالالتهاب نفسه الذي تسببه فيروسات أخرى في متلازمة كاواساكي".

ويدعو الأخصائيون في جميع الدول المعنية إلى حذر أكبر للكشف بصورة أسرع على الأطفال المصابين بالتهاب حاد غير اعتيادي، والتحقق ما إذا كان له علاقة مؤكدة بكوفيد-19.

وإن كان ثمة علاقة بفيروس كورونا أم لا، وظهور هذه الحالات قد ينمي القلق في الوقت الذي تدرس فيه دول إعادة فتح المدارس بعد انتهاء فترة العزل.

ويستطرد بونيه: "أعتقد أن هناك منفعة من عودة الأطفال إلى المدارس، لكن يجب قياسها بالمخاطر الصحية".

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