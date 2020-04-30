"فايزر" تعلن موعد طرح نحو 20 مليون جرعة من لقاح ضد كورونا

قالت رئيسة قطاع اللقاحات والأمصال بشركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية، اليوم الخميس، إن الشركة تأمل في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الشركة تقوم بتطوير اللقاح حاليا بالاشتراك مع شركة (بايو.إن.تك) الألمانية، وتأمل في إنتاجه بحلول نهاية العام الحالي للاستخدام الطارئ اعتمادا على نتائج التجارب.

وقالت نانيت كوسيرو في مؤتمر عبر الهاتف "بالطبع يتعين علينا الانتظار لرؤية كيف ستظهر فاعلية وسلامة اللقاح ونأمل أن يتم ذلك في الأشهر القليلة المقبلة"، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأضافت "لكن بافتراض حدوث ذلك، نتطلع إلى الإسراع في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة بحول نهاية هذا العام، ومن المتوقع بالطبع أن تستخدم في حالات الطوارئ".

وانتعش السباق لتطوير لقاح في العالم بمشاركة كل الدول والمختبرات الكبرى وشركات الأدوية بعدما أعطت السلطات الاتحادية الألمانية المكلفة المصادقة على اللقاحات، الضوء الأخضر لمختبر "بايوتيك" والمجموعة الأمريكية العملاقة لصناعة الأدوية "فايزر" لإجراء تجارب سريرية على البشر.

ويجري حاليا، بحسب خبراء، اختبار خمسة لقاحات تجريبية على البشر في العالم. لكن يتوقع أن يحتاج تطوير مركب فعال وآمن بين 12 و18 شهرا على الأقل.

وأطلقت جامعة "أوكسفورد" البريطانية تجارب سريرية على البشر للقاح، معربة عن أمل طموح للغاية في أن تجعله متاحاً في الخريف لاستخدامه على نطاق واسع.