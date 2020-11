شرطة دبي تعلن انتحار رجل أعمال هندي.. ما السبب؟

قالت شرطة دبي، الأربعاء، إن رجل أعمال هندي يعمل في القطاع النفطي والنقل البحري يدعى جوي أركال (٥٤ عاما)، انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الـ 14 في أحد البنايات.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن مدير شرطة بر دبي، قوله إن رجل الأعمال الآسيوي انتحر الخميس الماضي بإلقاء نفسه من شرفة منزل صديقه.

وقال إن الحادث وقع في حضور نجله البالغ من العمر 22 عاما، وهو الذي أبلغ الشرطة، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأشار المسؤول إلى أن المقربين من رجل الأعمال قالوا إنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة لأسباب مادية، وقام بإلقاء نفسه من الشرفة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن رجل الأعمال يمتلك سلسلة فنادق في ولاية كيرلا الهندية، حيث مسقط رأسه، وهو من بين رجال الأعمال الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات العام الماضي.

ووفق وسائل إعلام هندية، فإن أركال هو من رواد الصناعة والتجارة، وقد بدأ حياته في دبي كمحاسب صغير لكنه توسع وأسس إمبراطورية صناعية وتجارية ضخمة، وكان مصدر إلهام لكثيرين، ويدير كثيرا من الاستثمارات في الخارج.

Dubai Police says Death of Indian businessman Joy Arakkal a case of suicidehttps://t.co/ijQWCKG81L pic.twitter.com/WICyY555j5

— Global Panorama News (@NewsPanaroma) April 29, 2020