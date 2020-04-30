شرطة دبي تعلن انتحار رجل أعمال هندي.. ما السبب؟

قالت شرطة دبي، الأربعاء، إن رجل أعمال هندي يعمل في القطاع النفطي والنقل البحري يدعى جوي أركال (٥٤ عاما)، انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الـ 14 في أحد البنايات.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن مدير شرطة بر دبي، قوله إن رجل الأعمال الآسيوي انتحر الخميس الماضي بإلقاء نفسه من شرفة منزل صديقه.

وقال إن الحادث وقع في حضور نجله البالغ من العمر 22 عاما، وهو الذي أبلغ الشرطة، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأشار المسؤول إلى أن المقربين من رجل الأعمال قالوا إنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة لأسباب مادية، وقام بإلقاء نفسه من الشرفة.

#الامارات71 | شرطة دبي تعلن عن انتحار رجل أعمال هندي بعد القاء نفسه من الدور 14 في دبي، ووسائل اعلام محلية تفيد بأن المنتحر هو "جوي أركال" (54 عاما) المتخصص في القطاع النفطي والنقل البحري، حيث عانى من مشاكل مالية متراكمة | #الامارات #دبي #كورونا pic.twitter.com/7P1Th8bzjG — الإمارات71 (@UAE71news) April 29, 2020

وبحسب المعلومات الأولية، فإن رجل الأعمال يمتلك سلسلة فنادق في ولاية كيرلا الهندية، حيث مسقط رأسه، وهو من بين رجال الأعمال الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات العام الماضي.

ووفق وسائل إعلام هندية، فإن أركال هو من رواد الصناعة والتجارة، وقد بدأ حياته في دبي كمحاسب صغير لكنه توسع وأسس إمبراطورية صناعية وتجارية ضخمة، وكان مصدر إلهام لكثيرين، ويدير كثيرا من الاستثمارات في الخارج.

Dubai Police says Death of Indian businessman Joy Arakkal a case of suicidehttps://t.co/ijQWCKG81L pic.twitter.com/WICyY555j5 — Global Panorama News (@NewsPanaroma) April 29, 2020

وكان لخبر انتحار رجل الأعمال الهندي، صدى على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ربط المغرودن بينه وبين حوادث مشابهة وقعت في دبي، وبعضهم أشار إلى "تصفية حسابات".

كما ربط مغردون بين أركال والملياردير الهندي الهارب بي آر شيتي الذي كان يدير شركة تشغيل المستشفيات "إن إم سي هيلث" وشغل الرأي العام بعد هروبه بأكثر من 6 مليارات من أموال بنوك الإمارات، وبعضهم أشار لصلة قرابة بينهما.

سوزان تميم

الطباخ جاري رودس

الممثله الهنديه سرديفي

نجوى قاسم

وئام الدحماني

واخيراً جوي اركال

سبحان الله وكلهم انتحار او وفاه طبيعيه وكلهم بنفس المدينه دبي !!!! — R💛 (@roeda62990272) April 29, 2020

انتحار رجل الأعمال الهندي #جوي اركال ( 54 عاماً ) بعد أن ألقى بنفسه من شرفة مكتبه في #دبي نتيجة مشاكل مالية متراكمة طبعا هذا الخبر من الصحف الاماراتية بس الموضوع موضوع تصفية والتي انتهجها #بن_زايد لاي رجل اعمال هندي كان له علاقة مع #شيتي pic.twitter.com/0BEyIVR7qk — عقيد ركن الحجاز (@Alhijaz88) April 30, 2020

انتحار رجل الاعمال الهندي المتخصص في القطاع النفطي والنقل البحري جوي اركال بعد ان رمى بنفسه من شرفة مكتبه في الحي التجاري في #دبي بعد مشاكل مالية متراكمة ومطالبته بظريب إستثناإيه أصبحت صلطت دبي تتعمل مثل الملشيات في تحصي#IrrfanKhan #الضغط_النفسي pic.twitter.com/75sjRZ28tF — احرارالعرب (@mhmamq2466) April 29, 2020

https://twitter.com/flihan17/status/1255627943717601282?ref_src=twsrc%5Etfw