شاهد: انهيار كوبري تحت الإنشاء بالقاهرة.. واتهامات للهيئة الهندسية في الجيش

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لسقوط جانب من (جسر) للمشاة، قيد الإنشاء، في ميدان الساعة بالقاهرة، وهو من تنفيذ الهيئة الهندسية في القوات المسلحة.

واتهم نشطاء مواقع التواصل الهيئة الهندسية، بالتسرع وتنفيذ عملية البناء دون اتباع المواصفات الهندسية، مما أدى إلى انهيار شبكة الطرق والكباري.

يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق على الكوبري الذي يربط بين شارع عباس العقاد في مدينة نصر والنزهة الجديدة اسم "كوبري هشام بركات"، وهو المدعي العام السابق.

ولقي هشام بركات مصرعه في 29 يونيو/حزيران 2015 بتفجير سيارة مفخخة، واتهم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحفي، جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتورط في اغتيال بركات.

التسرع بيعمل كده، مشروع كوبري عباس العقاد pic.twitter.com/0qAStMM6kh — Nabil ⚰️ (@anabbil) April 30, 2020

انهيار كوبري عباس العقاد تحت الانشاء والذي تبنيه الهيئة الهندسية للجيش التي استولت على كل المقاولات والانشاءات تخصص كباري تتساقط وطرق مثل البسكوت

وفي #مصر عشرات شركات المقاولات والاستشاريين الذين إما يجلسون في بيوتهم او يعملون من الباطن تحت امرة الضابط أفندي#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/11YMgObODy — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) April 30, 2020

من حوالي شهرين بدأوا يعملوا كوبري في ميدان الساعه .

مش عارف لازمه امه ايه وهياخدك منين يوديك فين .

وعلشان تدخل اول عباس العقاد بيطلع عينك زحمه وتراب وقرف وعلشان تخرج من عباس العقاد محتاج معجزه .

المهم بقي ان خرسانه الكوبري ده انهارده وقعت 😆😆😆

خير خرسانات الارض . — نحـــــــــــــــلة || (@2_bee22) April 30, 2020

انهيار شده وتسليح عمود كوبرى طريق النصر عند عباس العقاد نسأل الله السلامه pic.twitter.com/3bZRXNjbRP — Amr El Barky (@Boss7502) April 30, 2020

الكباري بقت بتقع قبل ما تنتهي و تشتغل يا ريص 🗣

ميدان الساعه pic.twitter.com/euJRmbOLut — ᏁᎧᎧᏒ 🧸 عمدة نجريج (@Noor25j) April 30, 2020

https://twitter.com/Yakaraby3laua/status/1255929856921079810?ref_src=twsrc%5Etfw

انهيار في كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر قبل افتتاحه وهو ضمن المشروعات اللي بتقوم بيها الهيئة الهندسية بالاسناد المباشر ومتوسط تكلفة إنشاء الكوبري حسب كلام السيسي 400مليون جنيه

سبوبة بياخدوا من وراها مليارات وكالعادة المشروعات مش بتكمل شهور وتنهار او حتى قبل الافتتاح#جيش_السبوبة pic.twitter.com/biCzqn4G8s — Ahmed. (@just_alone_l) April 30, 2020

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