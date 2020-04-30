البث الحي
سياسة

شاهد: انهيار كوبري تحت الإنشاء بالقاهرة.. واتهامات للهيئة الهندسية في الجيش

انهيار جانب من كوبري في شارع عباس العقاد بمدينة نصر
انهيار جانب من كوبري في شارع عباس العقاد بمدينة نصر
30/4/2020

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لسقوط جانب من (جسر) للمشاة، قيد الإنشاء، في ميدان الساعة بالقاهرة، وهو من تنفيذ الهيئة الهندسية في القوات المسلحة.

واتهم نشطاء مواقع التواصل الهيئة الهندسية، بالتسرع وتنفيذ عملية البناء دون اتباع المواصفات الهندسية، مما أدى إلى انهيار شبكة الطرق والكباري.

يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق على الكوبري الذي يربط بين شارع عباس العقاد في مدينة نصر والنزهة الجديدة اسم "كوبري هشام بركات"، وهو المدعي العام السابق.

ولقي هشام بركات مصرعه في 29 يونيو/حزيران 2015 بتفجير سيارة مفخخة، واتهم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحفي، جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتورط في اغتيال بركات.

https://twitter.com/Yakaraby3laua/status/1255929856921079810?ref_src=twsrc%5Etfw

اقرأ أيضًا:

السيسي يغضب لسماع اسم رابعة العدوية (فيديو)

"فاكرين رابعة".. مصريون يردون على غضب السيسي ويذكرونه بالمجزرة

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)
الأكثر قراءة

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)