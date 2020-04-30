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سياسة|تركيا

تركيا تؤجل نشر الدفاعات الروسية "إس 400" بسبب كورونا

منظومة الدفاع الجوي إس 400
منظومة الدفاع الجوي إس 400
30/4/2020

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الخميس، إن بلاده أرجأت خططا لنشر منظومة إس-400 الدفاعية الصاروخية الروسية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف قالن خلال اجتماع عبر الإنترنت استضافه المجلس الأطلسي "هناك تأجيل بسبب فيروس كورونا، لكنه (نشر المنظومة) سيمضي قدما كما هو مقرر له".

وأضاف المتحدث أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مرات أنه مهتم بشراء صواريخ باتريوت.

وتقول الولايات المتحدة إن المنظومة الروسية غير متوافقة مع أنظمة دفاعات حلف شمال الأطلسي وستعرض طائرات إف-35 الأمريكية التي تعتزم تركيا شراءها للخطر.

وقال الرئيس التركي أردوغان في وقت سابق إنه سيتم تشغيل منظومة إس-400 في أبريل/ نيسان، لكن جائحة كورونا ركزت الجهود التركية على مكافحة تفشي المرض ودعم الاقتصاد الذي يواجه ثاني ركود خلال عامين.

وقال ديفيد ساترفيلد، سفير الولايات المتحدة في تركيا إنه أبلغ الإدارة التركية أكثر من مرة، بأنها يمكن أن تتعرض لعقوبات أمريكية إذا قامت بتشغيل المنظومة، وذلك بموجب قانون التصدي لخصوم أمريكا من خلال العقوبات والذي يستهدف معاقبة الدول التي تشتري معدات دفاعية من روسيا.

وأضاف السفير "أوضحنا موقفنا بصراحة للرئيس أردوغان ولكل أفراد القيادة العليا في تركيا، وهو أن تشغيل نظام إس-400… يعرض تركيا بشكل كبير لعقوبات الكونغرس، سواء تلك التي تفرض بموجب تشريع التصدي لخصوم الولايات المتحدة أو عقوبات تشريعية إضافية".

المصدر : رويترز
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