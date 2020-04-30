تركتهم السفينة ورحلت.. مصريون منسيون في ميناء ضبا السعودي (فيديو)

بعد إرسال الحكومة المصرية سفينة أول أمس الثلاثاء لنقل العالقين المصريين في ميناء ضبا، انتشر مقطع فيديو لثلاثة مصريين لم يتم إجلاؤهم مع زملائهم بسبب بعض التفاصيل الإجرائية.

ويشرح أحد العالقين معاناتهم قائلا "إحنا ضمن العالقين في ميناء ضبا آدي لنا دلوقتي بتاع (منذ) 35 يوم، جاه اللانش (العبارة) فعلا امبارح وطلع اللانش فعلا امبارح، بس إحنا الخروج النهائي بتاعنا انتهى، بس مش بإيدينا غصب عنا".

وأضاف "لما حجزنا التذكرة الأولى كان الخروج النهائي بتاعنا منتهاش، جه مدير الجوازات قلنا له، وعرضنا موقفنا عليه، قال الدولة سامحة لكم بــ3 شهور سماح".

ويمضي المواطن في شرح مأساتهم قائلا إنه بعد أن حجزوا أماكنهم، ووضعوا أغراضهم، ومضوا على موافقتهم على خضوعهم للحجر الصحي، لم يتم السماح لهم بالسفر مع العالقين الآخرين.

يقول المصريون الثلاثة إنهم لم يبق أمامهم أي حل سوى رمي أنفسهم في البحر، ليصلوا موتى إلى مصر، وكل ما يريدون هو العودة إلى وطنهم، فما حدث لهم ليس بإرادتهم.

وكانت الحكومة المصرية قد أرسلت العبارة المصرية "القاهرة" لإجلاء العالقين المصريين في ميناء ضبا بالسعودية إلى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت وزارة النقل في بيان لها أن العبارة "القاهرة" المملوكة لوزارة النقل المصرية ستنقل 150 مواطنا مصريا من ميناء ضبا السعودي، حيث تحركت العبارة من ميناء ضبا الساعة 17.30 الثلاثاء.

يشار إلى أن أزمة العالقين المصريين بميناء ضبا السعودي بدأت منذ غلق المجال الجوي المصري شهر مارس/آذار الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت قد انتشرت عدة مقاطع للعالقين المصريين على مدى أكثر من شهر، وهم يستغيثون بالحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لإرجاعهم، ويشكون نفاد ما يملكون من أموال، وعدم وجود سكن، أو فرص عمل لهم، ووجودهم بالصحراء.

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