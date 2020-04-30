بوريس جونسون: المملكة المتحدة تخطت ذروة وباء فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إن بلاده، التي تعد ثاني أكثر البلاد تضررا بفيروس كورونا المستجد في أوربا، "تخطت ذروة" تفشي الوباء الذي بدا يتراجع.

وقال جونسون خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة "لقد تخطينا ذروة (تفشي الوباء). نحن نتجه نزولا، ولدينا أسباب كثيرة جدا لكي نشعر بالأمل على الأمد البعيد".

وهذا هو أول مؤتمر صحفي لجونسون منذ تعافيه من الإصابة بكورونا.

وقال جونسون إن الوضع أشبه بالمرور "في نفق طويل تحت جبال الألب… بات في إمكاننا رؤية الضوء والسهول أمامنا. من الضروري ألا نفقد السيطرة ونتجه بقوة نحو جبل ثان أعلى" ملمحا إلى ارتفاع محتمل لعدد الإصابات.

ووعد جونسون بكشف خطة شاملة الأسبوع المقبل عن كيفية البدء في إعادة إحياء النشاط الاقتصادي وإعادة فتح المدارس والسماح بعودة البريطانيين إلى عملهم.

لكن جونسون قال إنه مازال أمام بريطانيا طريق طويل لزيادة عدد فحوص فيروس كورونا التي تجريها لأن الحكومة لا تزال بعيدة عن هدفها للفحوص اليومية.

وانقضت الخميس المهلة التي حددتها السلطات في بريطانيا كي تحقق هدف إجراء 100 ألف فحص يوميا. وأظهرت أحدث الأرقام أن 81611 فحصا أجريت الأربعاء. .

وقال جونسون "ستسمعون المزيد خلال اليومين المقبلين بشأن النقطة التي نقف عندها فيما يتعلق بالفحوص. من الواضح أنه لا يزال أمامنا طريق طويل".

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة البريطانية الخميس أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة وصل إلى 26771 بعد تسجيل 674 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وسجلت البلاد في المجمل 171253 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد، في ارتفاع بمقدار 6032 حالة عن اليوم السابق.