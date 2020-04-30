"اليابان بالعربي" تحرج صحفيا سعوديا زيّف ترجمة خبر عن تركيا

نشر الصحفي السعودي عبد الرحمن الراشد تغريدة باللغة اليابانية، مترجمة بشكل خاطئ، بهدف إحراج تركيا، فرد عليه حساب اليابان بالعربي وصحح له الترجمة.

وقال الراشد في تغريدته "يقول أحد الإعلاميين اليابانيين إنه فوجيء بحقيبة ورقية على باب منزله في إسطنبول، في حملة لمواجهة كورونا، لم يجد بداخلها لا كمامة ولا زجاجة تعقيم، بل صورة أردوغان وعلم تركيا الأحمر.

يقول احد الإعلاميين اليابانيين انه فوجيء بحقيبة ورقية على باب منزله في اسطنبول في حملة لمواجهة #كورونا لم يجد بداخلها لا كمامة ولا زجاجة تعقيم بل صورة #اردوغان وعلم #تركيا الاحمر 😏 pic.twitter.com/BqEDosEZZV — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) April 29, 2020

غير أن حساب "اليابان بالعربي" رد عليه بتصحيح ترجمة ما نشره الراشد قائلا "ما جاء في الخبر هو: عندما عدت إلى مسكني في إسطنبول، كانت هناك حقيبة ورقية معلقة على مقبض الباب بها العلم التركي بطول 1م وعرض 1.5 م، ومرفق برسالة بها: نحن أحفاد دولة تغلبت على كل الصعوبات وحصلت على الاستقلال. يمكننا أيضًا أن نربح الحرب ضد الفيروس. ضع العلم على شرفة مسكنك".

كما نشر حساب اليابان بالعربي الخبر كاملاً في جريدة أساهي اليابانية.

الخبر في صحيفة أساهي بالكاملhttps://t.co/RkoSNscYrX — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) April 29, 2020

ما جاء في الخبر هو "عندما عدت إلى مسكني في اسطنبول، كانت هناك حقيبة ورقية معلقة على مقبض الباب بها العلم التركي بطول 1م وعرض 1.5 م. ومرفق رسالة بها "نحن أحفاد دولة تغلبت على كل الصعوبات وحصلت على الاستقلال. يمكننا أيضًا أن نربح الحرب ضد الفيروس. ضع العلم على شرفة مسكنك". — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) April 29, 2020

وأثارت تغريدة عبد الرحمن الراشد، المدير السابق لقناة العربية وعضو مجلس إدارة مجموعة إم بي سي السعودية، بالإضافة إلى رد حساب "اليابان بالعربي" عليه، سخرية عدد كبير من المتابعين.

نعتذر من الشعب الياباني والحكومة والاعلام ، فالاعلام والصحافة والاعلاميين مجرد ابواق للكذب والتدليس في دول الديكتاتوريات. انتوا على دراية بافعال مبس في قتل الصحفيين لذا الجميع في خوف من القتل بالمنشار

حفظ الله اليابان و امبراطور اليابن والشعب الياباني — Nasser (@Nasser22820844) April 30, 2020

@jamalrayyan صدق المواطن الياباني ( هيساشي أكيرا ) و كذب الراشد ( كالعادة ). هذا ما قاله الياباني بعد الترجمة: المصدر أيضا هو موقع اخباري ياباني 🇯🇵❤️🇹🇷https://t.co/XYYeu1UpGw pic.twitter.com/ZTevg7hX5I — ‏﮼أناقطري (@anaqatari) April 29, 2020

حتى اليابان صادوه يدلس😂 — فيصل (@faisalalenzi75) April 29, 2020

https://twitter.com/n91ader/status/1255636905120669696?ref_src=twsrc%5Etfw

اوله يالجبهه تطشرت ،

قطعه قطعه 😂😂😂😂 — عمر ع.الشهابي⁦ (@itsO92) April 30, 2020

مدير قناة العربية السابق "الكذب والتدليس منهج حياة بالنسبة لهم" معلش يا عبده الجبهة ادمرت المرة دي 😂😂😂😂😂 — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) April 30, 2020

بووووم .. حساب اليابان بالعربي يمسح الارض ب #عبد_الرحمن_الراشد بتغريدة 👍🏼 — يحيى حوى (@yahyahawwa) April 30, 2020

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بدأ حملة تبرعات وطنية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا بدأها بنفسه، حيث تبرع براتب 7 أشهر لصندوق الحملة، كما أعلن عن تبرع وزراء حكومته برواتبهم لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وكذلك حث رجال الأعمال الأتراك وأهل الخير في عموم تركيا بالتبرع للحملة.