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سياسة

العودة في رمضان: ما هي الأسماء الأخرى لسورة محمد؟ (فيديو)

29/4/2020

تواصل قناة "الجزيرة مباشر" نشر حلقات "العودة في رمضان" للشيخ سلمان العودة، المعتقل حاليا في السجون السعودية.

وفي حلقة اليوم يبدأ العودة تأملاته في تفسير سورة محمد بداية من قوله تعالى: "الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ".

ويلقى العودة الضوء في حديثه على الأسماء الأخرى لسورة محمد ومنها سورة "الذين كفروا"، وسورة القتال، ويشرح الأسباب المختلفة وراء هذه التسميات العدة لهذه السورة الكريمة.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية" يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحا ومفسرا معانيها.
واعتقلت السلطات السعودية الشيخ العودة في 10 من سبتمبر/أيلول 2017، ضمن حملة توقيف شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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