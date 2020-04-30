العودة في رمضان: ما هو المفهوم الصحيح للجهاد والحرب كما ذكر في القرآن؟ (فيديو)

تواصل "الجزيرة مباشر" نشر حلقات "العودة في رمضان" للداعية السعودي الشيخ سلمان العودة.

وفي حلقة اليوم يواصل العودة تأملاته في تفسير سورة محمد بداية من قوله تعالى: "وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ . وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ".

ويلقى العودة الضوء في حديثه على المفهوم الصحيح للحرب وللجهاد في سبيل الله كما ذكر في القرآن الكريم، وهو المفهوم الذي ثار حوله الكثير من الجدل في العالم خلال العقود الأخيرة.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على شاشة "الجزيرة مباشر" في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان "إشراقات قرآنية" يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحا ومفسرا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.