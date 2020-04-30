البث الحي
سياسة

أصغر متعاف من كورونا.. رضيع عمره 16 يوما

محاولات مستمرة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في العاصمة الفلبينية مانيلا
محاولات مستمرة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في العاصمة الفلبينية مانيلا
30/4/2020

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية الخميس أن رضيعا يبلغ 16 يوما أصبح أصغر متعافٍ من فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو فيرجيري إن الرضيع (أطلق عليه والداه اسم لاعب كرة السلة الأمريكي الراحل، كوبي برايت)، خرج من مستشفى الأطفال الوطني الثلاثاء بعد 11 يوما من إصابته بالفيروس. 

وأضافت: "تحية للطاقم الطبي الشجاع في مستشفى الأطفال الوطني، الذي اعتنى بالرضيع كوبي بلا كلل، أصغر متعافٍ من فيروس كورونا. لقد تعافى من الفيروس وهو يبلغ من العمر 16 يوما فقط". 

وأوضحت فيرجيري أن أكبر متعافٍ من فيروس كورونا في الفلبين كان رجلا يبلغ من العمر 95 عاما، وكان محتجزا في مستشفى بمدينة مانداليونج. 

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية الخميس 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 8488 .

وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 568 ، بعد تسجيل 10 حالات جديدة. 

وقالت فيرجيري إن من بين المرضي 25 طفلا أقل من عام، توفى اثنان منهم.

وفي السياق، ذكر القصر الرئاسي الفلبيني الأربعاء أنه لن تبدأ الدراسة بالنسبة لتلاميذ المدارس الابتدائية في يونيو/حزيران المقبل، بسبب أزمة مرض كوفيد-19.

وأصدر المتحدث الرئاسي، هاري روك هذا التوضيح، فيما ترغب بعض المدارس الخاصة ببدء الدراسة في يونيو المقبل بتنفيذ "أسلوب النموذج المتعدد"، والذي يسمح بحضور التلاميذ في المدارس وتنظيم فصول دراسية عبر الإنترنت. 

وأكد روك مجددا أن مؤسسات التعليم العالي فقط ربما تستأنف الدراسة بقوة عمل صغيرة للغاية في مناطق لا تقع تحت الحجر الصحي المجتمعي الصارم.

اقرأ أيضًا:

فيروس كورونا.. مخاوف عالمية من مرض خطير يستهدف الأطفال

شاهد: طبيب يشرح لماذا لا يُصاب الأطفال بفيروس كورونا؟

بعد وفاة أول رضيع أمريكي.. لا حصانة للأطفال والشباب من كورونا

لتحذير الأمهات.. بريطانية تنشر فيديو لرضيعها المصاب بكورونا

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)
الأكثر قراءة

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)