أصغر متعاف من كورونا.. رضيع عمره 16 يوما

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية الخميس أن رضيعا يبلغ 16 يوما أصبح أصغر متعافٍ من فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو فيرجيري إن الرضيع (أطلق عليه والداه اسم لاعب كرة السلة الأمريكي الراحل، كوبي برايت)، خرج من مستشفى الأطفال الوطني الثلاثاء بعد 11 يوما من إصابته بالفيروس.

وأضافت: "تحية للطاقم الطبي الشجاع في مستشفى الأطفال الوطني، الذي اعتنى بالرضيع كوبي بلا كلل، أصغر متعافٍ من فيروس كورونا. لقد تعافى من الفيروس وهو يبلغ من العمر 16 يوما فقط".

