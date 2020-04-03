ميركل تنهي فترة الحجر الصحي وتعود لممارسة مهامها

أنهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، فترة الحجر الصحي من 14 يوما في منزلها ببرلين وعادت إلى مقر المستشارية.

وخضعت ميركل للحجر الصحي الذاتي وكانت تعمل من المنزل بعدما تلقت تطعيما في 20 من مارس/ آذار على يد طبيب تبين فيما بعد إصابته بالفيروس.

وقضت ميركل فترة حجر صحي مدة 14 يوما بمنزلها في برلين وعادت الى مقر المستشارية بعد إجراء ثلاثة فحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد جاءت نتيجتها سلبية، كما أعلن الناطق باسم الحكومة.

وقال ستيفن سيبرت خلال مؤتمر صحفي "المستشارة تعود اليوم الى مقر عملها" لكنها ستواصل ادارة البلاد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وفي 22 من مارس/آذار قررت المستشارة البالغة من العمر 65 عاما وضع نفسها في الحجر الصحي بعدما تواصلت قبل يومين من ذلك التاريخ مع طبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ومنذ ذلك الحين، أجرت ميركل ثلاثة فحوصات للكشف عن الفيروس جاءت كلها سلبية لكنها بقيت في الحجر المنزلي الى حين انتهاء فترة الـ14 يوما.

ارتفاع شعبية ميركل

وفي تسجيل صوتي، أقرت المستشارة التي تتولى السلطة منذ 2005، بصعوبة العزل وعدم التواصل مع وزرائها ومستشاريها.

وقالت في تسجيل أسبوعي "للأسف، العدد اليومي للإصابات الجديدة لا يعطينا أي دافع لتخفيف القيود".

من ناحية أخرى أعلن رئيس معهد للأبحاث روبرت كوخ الجمعة أن إجراءات العزل التي فرضتها ألمانيا بدأت تعطي نتيجة عبر إبطاء تقدم انتشار الفيروس.

وقال لوثار فيلير في مؤتمر صحفي "نرى أن انتشار الفيروس يتباطأ، ونرى أن هذا الأمر ينجح" مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إبقاء القيود.

وتسجل شعبية ميركل ارتفاعا جديدا منذ بدء انتشار الوباء، وعبّر الكثير من الألمان عن ارتياحهم لطريقة إدارتها الأزمة في بلد عدد الإصابات فيه أقل من الدول الأوربية المجاور.

وسجلت ألمانيا حتى ظهر، الجمعة، أكثر من 85 ألف حالة إصابة بالفيروس، في حين بلغت الوفيات أكثر من ألف و100 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 22 ألف مصاب من المرض.