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سياسة

مصر: مزاعم تحويل مستشفى إلى حجر صحي يثير غضب مرضى الفشل الكلوي (فيديو)

مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية
مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية
3/4/2020

أطلق مرضى الفشل الكلوي بمستشفى كفر الزيات العام صرخة استغاثة، ناشدوا خلالها وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد بالعدول عن تحويل وحدة الغسيل الكلوي إلى مقر حجر صحي.

وكان عدد من مرضى الفشل الكلوي قد أغضبهم خبر تحويل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى إلى غرف حجر صحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتناقلت وسائل إعلام مصرية رد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية عبد الناصر حميدة بقوله إن ما أثير عن تحويل مستشفى كفر الدوار العام إلى حجر صحي، لا صحة له على الإطلاق.

وأشار حميدة إلى بقاء وحدة الغسيل الكلوي كما هي، مع نقل الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى "بسيون"؛ لأن به قسم للحميات وقد استقبل 8 حالات مصابة بالفيروس.

عدد من أهالي مركز كفر الدوار يعارضون قرار تحويل وحدة الغسيل الكلوي إلى مقر حجر صحي

لكن وكيل الوزارة أكد -في الوقت نفسه- نقل وحدة الغسيل الكلوي إلى الدور الأول بمكان آخر داخل كفر الدوار؛ لأن أماكن وحدات الغسيل الكلوي لها مواصفات خاصة، وذلك من باب التيسير على المرضى، حسبما قال.

ونشرت صفحة مجلة كفر الزيات عبر حسابها على فيسبوك خبر نقل وحدة الغسيل الكلوي؛ ليكون في المركز الطبي بكفر الزيات بدلًا عن نقله إلى مستشفى إبيار.

يذكر أن فيروس كورونا أصاب مليونًا و80 ألفًا و367 شخصًا، قضى منهم 58 ألفًا و110 مصابًا، في حين تعافت 227 و668 حالة، حتى الآن.

وفي مصر، أصيب 865 شخصًا، قضى من بينهم 58 شخصًا، في حين تعافى 201، حتى الساعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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