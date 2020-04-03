للمرة الأولى: رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في برلين بسبب كورونا (فيديو)

في لقاء مع الجزيرة مباشر، قال إمام مسجد دار السلام بالعاصمة الألمانية برلين، محمد طه إن السلطات الألمانية سمحت برفع الأذان عبر مكبرات الصوت.

وتعد هذه المرة الأولى في برلين، إذ كان الأذان يُرفع داخل المسجد فحسب.

وأضاف طه أنه جرى التنسيق مع قسيس إحدى الكنائس بالمدينة، واقتنعت سلطات المدينة بالفكرة، لا سيّما وأنها تقدم دعمًا معنويًا في ظل الظروف الحالية.