لغز أفريقيا.. ما سبب قلة إصابات كورونا فيها مقارنة بباقي العالم؟ (فيديو)

ناقشت حلقة من برنامج (مع الحكيم) أسباب تسجيل أفريقيا لأعداد قليلة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وطرحت حلقة البرنامج سؤال- لغز أفريقيا.. ما هو سبب العدد القليل بإصابات كورونا فيها مقارنة بنسبة الإصابات في العالم؟

وتناولت الحلقة عدد الإصابات والوفيات القليلة التي سجلتها الدول الأفريقية خلافا لبقية دول العالم، حيث سجلت الدول الأفريقية 6 آلاف حالة فقط و200 حالة وفاة.

وناقشت حلقة مع الحكيم، عدم انتشار الوباء هناك، وهل هو بسبب طبيعة الجو، أم بسبب طبيعة الجينات في أفريقيا؟

وأوضحت الحلقة، أن قلة الأعداد لا تعني بالضرورة عدم الإصابات وإنما قد تعني غياب الشفافية وغياب إمكانات الفحص، وضربت مثلا بألمانيا التي تجري في الأسبوع فحصا لأكثر من نصف مليون شخصا.

كورونا في أفريقيا

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن عدد الإصابات في أفريقيا بلغ 7 آلاف و28 إصابة وبلغ عدد الوفيات 284 كما أعلن عن تعافي 561 مصاب.

وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، حذرت من انتشار كارثي لوباء كورونا، مضيفة أن نحو نصف دول أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال أمامها فرصة تتضاءل يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين السكان المحليين.

وينتشر الفيروس في أنحاء أفقر قارات العالم بشكل أبطأ مما هو عليه في آسيا أو أوربا، ولكن الإصابات في أفريقيا ترتفع بشكل مطرد، لأن عمليات فحص المصابين لا تزال غير كافية.

وأعلنت الدول الأفريقية حظرا للتجوال، وأغلقت حدودها، لتطويق انتشار فيروس كورونا، وذلك في ظل مخاوف من أن يؤدي ضعف الأنظمة الصحية في الكثير من الدول إلى ارتفاع كبير في ضحايا الفيروس.

#COVID19 – SURVEILLANCE UPDATE IN AFRICA: 3 APRIL 2020 – 9:00 am EAT

50 @_AfricanUnion Member States reporting 7,028 COVID-19 cases, 284 deaths, and 561 recoveries by region.

More information on >>> https://t.co/fvcEaCHn37#COVID19 #FactsNotFear #AfricaPrepares #AfricaResponds pic.twitter.com/OoQFjd6KjE

— Africa CDC (@AfricaCDC) April 3, 2020