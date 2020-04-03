لحظة بلحظة.. تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 3 من أبريل/نيسان

حتى مساء الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و40 ألفا، توفي منهم أكثر من 54 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 220 ألفا بحسب موقع Worldometer.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، الجمعة، 3 أبريل/نيسان:

لحظة بلحظة

عاجل | وزارة الصحة المصرية: 120 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وزارة الصحة الإماراتية: 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1264 وتسجيل حالة وفاة.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 932 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 10935.

أردوغان: منع دخول وخروج السيارات الخاصة من وإلى 31 محافظة تركية بدءا من الليلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزارة الصحة الجزائرية: 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة خلال 24 ساعة وارتفاع عدد الوفيات إلى 105.

وزارة الصحة الجزائرية: 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 وفاة خلال 24 ساعة وارتفاع عدد الوفيات إلى 105.

وزير الصحة التركي: تسجيل 69 وفاة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 425.

رويترز: 766 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا ما يرفع عدد الوفيات إلى 14681 وارتفاع عدد المصابين إلى 119827.

حاكم نيويورك: 562 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية وهو أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 21 مصابا للشفاء.

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 4450 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 38186.

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 684 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3605.

رويترز: 148 وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1487 وتسجيل 1026 إصابة جديدة.

المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل: الشركات الأمريكية قامت بتسريح 700 ألف موظف في شهر مارس/آذار بسبب كورونا.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 25.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 2039.

وزارة الصحة في جيبوتي تعلن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 49.

مراسل الجزيرة: السويد تسجل 51 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 333.

مراسل الجزيرة: السويد تسجل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6078.

رئـيـس الـوزراء الـبـريـطـانـي يقول إن أعـراض إصـابتـه بفيروس كورونـا مستمرة وإنه سيبقـى فـي الحجـر الـذاتـي.

اسكتلندا تعلن تسجيل 46 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 172.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 274.

مراسل الجزيرة: الدنمارك تسجل 16 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 139 وفاة.

مراسل الجزيرة: النرويج تسجل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5208.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة المغربية: شفاء 15 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 49.

إثيوبيا تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 36.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2715 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 53183.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 134 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3294.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 5645 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 117710.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 587 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 10935.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 16770.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 132 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1143.

وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 204.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 14 إصابة جديدة في فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 508.

الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 171.

وزارة الصحة في الفلبين: تسجيل 29 وفاة و385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 417.

مراسل لجزيرة: الدنمارك تعلن تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3672.

وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 252.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7030 من بينها 37 وفاة.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4149.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 47 وفاة.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 735.

وزارة الخارجية الصينية: هناك إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بين الدبلوماسيين الأجانب في بيجين.

وزارة الخارجية الصينية: ننصح الدبلوماسيين الأجانب بالتوقف عن القدوم إلى بيجين.

وزير الصحة الكويتي: شفاء إصابة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 82.

وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 37 بعد تسجيل وفاة جديدة.

واس: الداخلية السعودية تعلن تقديم موعد حظر التجوال في الدمام والطائف والقطيف إلى الساعة 3 عصر اليوم.

مركز الوقاية من الأمراض التابع للاتحاد الأفريقي: 241 وفاة و6470 إصابة بفيروس كورونا في 49 دولة من دول القارة.

جامعة جونز هوبكنز: 1169 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 5911.

رويترز عن مسؤول صيني: خطر عودة تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان لا يزال عاليا.

الرئيس ترمب يقول إنه خضع لاختبار ثان لفيروس كورونا وإن النتيجة جاءت سلبية.

وزير الإعلام المصري: من الوارد فرض حظر تجوال كامل خلال الفترة المقبلة لوقف انتشار فيروس كورونا.

البنتاغون: إعفاء قائد حاملة الطائرات روزفلت من مهامه على خلفية خطوات قام بها بشأن الإفصاح عن إصابات كورونا.

مراسل الجزيرة: 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل ما يرفع عدد الوفيات إلى 299.

مراسلة الجزيرة: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمدد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية 30 يوما.