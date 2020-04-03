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سياسة

فيروس كورونا: قطر تسجل 126 إصابة جديدة وشفاء 21 حالة

3/4/2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 126حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلًا عن تماثل 21 حالة للشفاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بمسافرين عادوا إلى دولة قطر وخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم. 

وأن إصابات أخرى لمخالطي بعض المصابين، مع اكتشاف إصابات جديدة بين العمالة الوافدة، وأن الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وتعمل الوزارة بشكل حثيث على زيادة القدرة الاستيعابية للمختبرات المركزية، من أجل إجراء عدد أكبر من الفحوصات المخبرية اليومية، ما يسهم في الإسراع بالحصول على النتائج.

ويصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في قطر إلى ألف و75 مصابًا، وبتماثل 21 حالة للشفاء يرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 93 حالة شفاء.

وعلى الصعيد العالمي، أصاب فيروس كورونا المستجد مليونًا و83 ألفًا و843 شخصًا، قضى منهم 58 ألفًا و155 مصابًا، في حين تعافت 227 ألفًا و745 آخرين، حتى اللحظة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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