شاهد: نقل جثمان مصري متوفى بكورونا على سيارة نقل في بورسعيد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مشهد صادم لنقل متوفى بفيروس كورونا من مستشفى المبرة في محافظة بورسعيد على متن سيارة نقل إلى المقابر لدفنه.

وأصدرت محافظة بورسعيد بيانا، نعت فيه المتوفى "إبراهيم حسن محمد العتر"، وقالت إن أهل المتوفى تواصلوا مع جمعية لدفن الموتى، إلا أن الأخيرة رفضت نقله، نظرا لوجود اشتراطات صحية خاصة للنقل والدفن، ليقوم أحد نواب البرلمان عن المحافظة بتوفير عربة "ربع نقل" لنقل الجثمان.

وأضافت المحافظة في بيانها لها أنها قامت بعد ذلك بتجهيز عربة مجهزة لدفن الموتى الذين توفوا بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي بتخصيص عربة اخري لدفن الموتى لحالات كورونا بجمعية دفن الموتى.

وأكدت المحافظة اعتزامها اتخاذ "كافة الإجراءات القانونية ضد جمعية دفن الموتى وأي جهة يثبت تقصيرها".

وأمس الخميس، قالت وزارة الصحة المصرية إنها رصدت 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الحالات إلى 865، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع يومي في عدد الإصابات منذ رصد أول حالة في فبراير شباط.

وقالت الوزارة إن ستة أشخاص آخرين توفوا ليرتفع عدد المتوفين إلى 58.

وفرضت مصر التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون، حظرا جزئيا لمكافحة انتشار الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي وأغلقت مطاراتها ومنتجعاتها السياحية.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي إن الأسبوع المقبل سيكون حاسما لإبقاء الزيادة في حالات الإصابة في نطاق متوسط المعدلات المسجلة سابقا. وأضاف أن مصر لاتزال في المرحلة "المتوسطة الخطورة".

كما قال إن هناك ارتفاعا في الإصابات في بعض المناطق حيث لم يتبع بعض المصريين العائدين من الخارج،إجراء العزل الذاتي مما دفع السلطات إلى وضع العائدين في الحجر الصحي بالفنادق.