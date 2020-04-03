شاهد: مستشفى إسباني يحتفل بتعافي مسن "94 عاما" من فيروس كورونا

نشر حساب مستشفى في إقليم كتالونيا بإسبانيا، مقطع فيديو لاحتفاء الأطباء والممرضين بأحد المرضي الذي يبلغ من العمر 94 عامًا بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وظهر في المقطع المريض أثناء استناده إلى أحد الأشخاص وسط تصفيق حار من قبل الموجودين بالمستشفى.

وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، الجمعة، إلى 117 ألفًا و710 حالات، لتحتل المركز الثاني عالميًا في أعداد الإصابات المسجلة خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت وزارة الصحة الإسبانية أن 932 شخصًا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 10 آلاف و935 حالة وفاة.