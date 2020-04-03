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سياسة

شاهد: مبادرة إنسانية.. كويتي يعفي عمالا من دفع الإيجار بسبب كورونا

3/4/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو لمواطن كويتي وهو يخبر مجموعة من العمال الذين يستأجرون بيتا له إعفاءهم من الإيجار بعدما فقدوا دخلهم بسبب أزمة كورونا.

وأظهر الفيديو المواطن الكويتي وهو يتحدث مع مستأجرين، ليخبرهم بأنه قرر عدم أخذ أجرة المنزل، بسبب الظروف الحالية التي نتجت عن ظهور وباء فيروس كورونا.
وطلب صاحب المنزل من بقية ملاك العقارات أن يحذوا حذوه، ويقوموا بنفس ما فعله، تقديرا لظروف العمالة التي تأثرت نتيجة إغلاق الكثير من المجالات التجارية.

مبادرات

وأشارت وسائل إعلام كويتية إلى قيام كثير من المبادرات الأهلية في هذا الصدد، تطالب بإعفاء الايجارات نسبة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول نتيجة الإجراءات التي الدول اتخاذها لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وأبدى بعض ملاك العمارات تجاوباً مع تداعيات الإغلاق الحكومي، بإعفاء السكان من إيجار مارس/آذار، بينما أعفي آخرون من إيجار شهرين، بسبب ما فرضته الأزمة من تحديات مالية على العديد من المستأجرين بعد توقف راتب بعضهم فجأة.
وأفاد عدد من الوافدين، أن انتشار الفيروس والخطوات الحكومية الاحترازية استدعت إغلاق الأماكن التي يعملون فيها، وبالتالي ليس عليهم أن ينتظروا رواتبهم المعتادة، نظراً لتكبد أصحاب المشروعات التي يعملون فيها خسائر تشغيلية كبيرة.
كما أن بعض العمالة تعمل بنظام اليومية، وأعمالهم تكاد تكون متوقفة تماماً، الأمر الذي يصعّب عليهم دفع إيجارات مساكنهم، التي يتقاسمون دفعه، حيث يعيشون في مجموعات.
بالإضافة إلى أن العمالة الوافدة حاليا، لا يمكنها مغادرة الكويت إلى بلدانها لتخفيف المصاريف بسب وقف رحلات الطيران، ولن يكون في مقدورهم دفع إيجارات شققهم بعد تراجع إيراداتهم بمعدلات كبيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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