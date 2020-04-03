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بلومبرغ: بوتين يستغل أزمة كورونا للتلاعب بالعقوبات الأمريكية

يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للالتفاف على العقوبات الأمريكية بكسب ود نظيره الأمريكي دونالد ترمب
يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للالتفاف على العقوبات الأمريكية بكسب ود نظيره الأمريكي دونالد ترمب
3/4/2020

ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الجمعة، أن شحنة المساعدات الطبية الروسية للولايات المتحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ربما تكون قد احتوت على رسالة مستترة من الكرملين.

ويبدو أن من ضمن المساعدات أجهزة تنفس اصطناعي أنتجتها شركة تتعرض لعقوبات أمريكية، حسبما أظهرته لقطات مصورة بثتها وكالة أنباء رابتلي الحكومية الروسية لعمليات تفريغ الطائرة بمطار جون كينيدى في نيويورك.

وذكرت بلومبرغ أن من بين ما تحتوي عليه الصناديق أجهزة تنفس اصطناعى "أفانتا إم" المنتجة من جانب وحدة تابعة لشركة "كيه آر إي تي"، المدرجة على قائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية منذ العام 2014 على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن المستشار السابق بوحدة العقوبات بوزارة الخزانة، براين أوتول، وزميل آخر بالمجلس الأطلنطي للأبحاث بواشنطن، أنه حتى إذا لم تتعامل الولايات المتحدة بشكل مباشر مع شركة "كيه آر إي تي" لشراء أجهزة التنفس الاصطناعى؛ فإن العقوبات تمنع بشكل عام استيراد أي شيء من أي مكان مرصود بقائمة العقوبات.

وقال أوتول لوكالة بلومبرغ عبر الهاتف إن "هذا مثال آخر على ما يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لعب مع الولايات المتحدة"، مضيفا "بينما لا توجد عواقب حقيقية لانتهاك الحكومة لعقوباتها التي فرضتها؛ فإنها تبدو لهم غبية في انتهاك أحكامها".

وعلى الرغم من التوتر بين موسكو وواشنطن، يتمتع بوتين والرئيس الأمريكي، دونالد ترمب بعلاقات ودية.

واتفق الزعيمان على هذه المساعدة في مكالمة هاتفية، الإثنين 30 من مارس/آذار الماضي، حيث بحثا خلالها انهيار أسعار النفط أيضًا.

يذكر أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد أصابت مليونًا و90 ألفًا و919 شخصًا، وراح ضحية الفيروس 58 ألفًا و506 شخصًا، في حين تعافت 228 ألفًا و5 حالات، حتى اللحظة.

وفي الولايات المتحدة، أصاب الفيروس 272 ألفًا و592 نفسًَا، من بينهم 27 ألفًا و715 إصابة جديدة، وأودى بحياة 6 آلاف و985 شخصًا منها 915 حالة وفاة جديدة، وتعافى 12 ألفًا و15 شخصل آخر.

أما في روسيا، فقد أصيب 4 آلاف و149 شخصًا، منهم 601 حالة جديدة، ومات جراء الإصابة بالفيروس 34 شخصًا، من بينهم 4 وفيات جديدة، في حين تعافى 281 شخصا آخر، حتى الساعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + بلومبرغ + وكالات
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