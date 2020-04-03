البث الحي
سياسة

"بلازما الناجين" دواء جديدة لعلاج فيروس كورونا

تسعى مراكز الأبحاث الطبية لاكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قريبًا
تسعى مراكز الأبحاث الطبية لاكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قريبًا
3/4/2020

تعافت ديانا بيرينت من فيروس كورونا المستجد وخرجت من الحجر الصحي وهي متحمسة الآن للتبرع بما تحمل من أجسام مضادة إلى الباحثين للمساعدة في إيجاد علاج لمرض كوفيد-19.

في 13 من مارس/آذار، استفاقت ديانا المقيمة في نيويورك مع حرارة 38,9 وشعور بثقل عند مستوى الصدر، لتصبح واحدة من أوائل الأشخاص الذين تشخص إصابتهم بمرض كوفيد-19 في منطقة لونغ آيلاند حيث تقيم.  

وخلال الأسبوع الراهن أصبحت المصورة البالغة 45 عاما أول شخص تعافى من المرض في ولايتها، يجري فحصا لمعرفة إن كان في دمه ما يكفي من الأجسام المضادة للمساهمة في دراسات تهدف إلى تجربة علاج ضد هذا المرض الذي أودى بحياة أكثر من 58 ألف شخص عبر العالم.

وثبتت فعالية البلازما لدى المتعافين وهي جزء من الدم السائل تتركز فيه الأجسام المضادة بعد مرض ما، في دراسات على نطاق ضيق ضد أمراض معدية أخرى مثل إيبولا وسارس.

وأعطت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير موافقتها لإجراء تجارب على علاجات محتملة كهذه ضد فيروس كورنا المستجد.

إلا أن التجارب الراهنة لن تؤدي إلى حلول سحرية حسبما يؤكد بروس ساشياس المسؤول الطبي عن مركز التبرع بالدم في نيويورك المكلف بجمع عينات البلازما في أكبر مدينة أمريكية.

ويوضح "علينا أن ندرك أننا نجهل كل شيء عن الموضوع".

ردة فعل مناعية

ويؤكد المتخصصان إلداد هود وستيفن سبيتالنيك اللذان يشرفان على التجارب في مستشفى إيرفينغ التابع لجامعة كولومبيا حالة عدم اليقين هذه.

ويوضح الطبيب سبيتالنيك "نظن أنه بعد سبعة أيام إلى 14 يوما من بداية الإصابة يطور المصابون ردة فعل مناعية ويفرزون كميات كبيرة من الأجسام المضادة. لكن لا نعرف بالتحديد متى تبلغ عملية الإنتاج هذه ذروتها".

وتشير بعض البيانات إلى أن بلوغ  الذروة يكون بعد 28 يوما من الإصابة ويأمل في أن توفر أبحاثهما صورة أوضح.

ويؤكد الطبيب هود أن كل تبرع بالبلازما "قد ينقذ حياة ثلاثة إلى أربعة أشخاص".   

وحُدد الهدف راهنا في جمع ما يكفي من البلازما لكي يتمكن الباحثون من إجراء دراسات رسمية مع مجموعة من المرضى الذين سيتلقون البلازما.

لكن العينات الأولى من البلازما ستكون موجهة إلى مرضى غير مشمولين في الدراسة، لكن فشلت العلاجات الأخرى معهم على ما يوضح هود.

ويريد الباحثون بعد ذلك تجربة طريقة جديدة على المرضى الذين أدخلوا المستشفى أو أنهم يتابعون علاجا وقائيا في أوساط معرضة أكثر من غيرها مثل دور العجزة.

وفي الأوقات الطبيعية تجرى تجارب سريرية صارمة جدا وطويلة تفضي إلى نتائج ناجعة "لكننا الآن في خضم أزمة" على ما يوضح سبيتالنيك.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة