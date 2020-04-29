البث الحي
سياسة|السودان

نجل قيادي في نظام البشير يتهم البرهان بمحاولة تصفية والده بكورونا

نافع علي نافع-القيادي في حزب (المؤتمر الوطني) حزب البشير
نافع علي نافع-القيادي في حزب (المؤتمر الوطني) حزب البشير
29/4/2020

نشرت صحيفة سودانية نقلا عن نجل قيادي سابق في نظام البشير تأكيد وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في سجن (كوبر) حيث يوجد الرئيس السابق عمر البشير وعدد من قيادات حزبه.

وقالت صحيفة (متاريس) المقربة من النظام السابق أن القيادي في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون قد أصيب بفيروس كورونا حسب تأكيد من أبناء أحد المعتقلين.

وقال نجل القيادي نافع علي نافع في تغريدة إنه يحمل رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان والنائب العام مسؤولية ما سماه بتصفية المعتقلين السياسيين في إشارة لتوقعات بانتشار الفيروس داخل السجن في حال تأكيد هذه الحالة.

نافع علي نافع

وتقلد نافع علي نافع القيادي في حزب (المؤتمر الوطني) عدة مناصب إبان فترة حكم البشير أشهرها المسؤول الأمني الأول، واشتهر بالفظاظة اللفظية تجاه المعارضين.

فقد عرف بالتعامل الفظ مع الأحزاب المعارضة، إذ كان يستخدم عبارات قاسية وساخرة تجاه الأحزاب التاريخية وقياداتها، ومن النادر أن يبتدر حوارات سياسية أو محاولات تهدئة.

وحين فكر ناشطون الخروج في مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة عام 2013، تماشياً مع روح الربيع العربي، جاءت عبارة نافع الأشهر "الحسوا كوعكم" وهي عبارة دارجة تعني طلب المستحيل.

لا توجد كورونا

وقد وجدت تغريدة محمد نافع نجل القيادي نافع علي نافع ردودا ساخرة من بعض المغردين السودانيين على تويتر وذلك ردًا على دعوات سابقة من رموز النظام السابق.

وتمثلت تلك الدعوات، في قول رموز نظام البشير بأن ما اتخذته الحكومة من إجراءات شملت حظر التجوال الكامل ليست إلا ذريعة لمنع الاحتجاجات وتخفيف حدة الأزمة الإقتصادية.

وخرج منسوبو النظام السابق في تظاهرات الأيلم السابقة وخلال حظر التجول المعلن من قبل السلطات لمنع تفشي فيروس كورونا، متهمين الحكومة بأنها اتخذت تلك الإجراءات لمنع التظاهر ضدها.

سجن كوبر

كان محمد نافع  قد حمّل السلطات مسؤولية سلامة عدد من المعتقلين السياسيين ومن بينهم والده وذلك لعدم قدرة الدولة على مكافحة وباء كورونا في هذا الوقت، على حد قوله.

ويوجد في سجن كوبر الشهير في الخرطوم الآن عدد من رموز حزب البشير- المؤتمر الوطني- تم اعتقالهم في فترات مختلفة على ذمة قضايا مختلفة ولم يتم تقديمهم للمحاكمة حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)
الأكثر قراءة

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)