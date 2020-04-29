لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 29 أبريل/نيسان)

حتى مساء الأربعاء، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 3 ملايين و165 ألفا، توفي منهم أكثر من 220 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 975 ألفًا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الأربعاء، 29 من أبريل/نيسان 2020:

لحظة بلحظة

وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 427 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 24087 منذ مارس آزار الماضي.

ترمب: أصبحنا الآن ملوك أجهزة التنفس الصناعي في العالم وصرنا نساعد الكثيرين.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 9 وفيات بكورونا ليبلغ الإجمالي 98 و549 إصابة خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل وفاتين بكورونا ليبلغ الإجمالي 92.

الصحة العراقية تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 2003.

وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية: تسجيل 323 وفاة جديدة بكورونا و2086 إصابة خلال 24 ساعة.

المدير العام لمنظمة العمل الدولية للجزيرة: 1.6 مليار عامل في القطاع غير النظامي مهددون بسبب الوضع الحالي.

المدير العام لمنظمة العمل الدولية للجزيرة: هناك حاجة ملحة لحماية الموظفين والعمال عند إعادتهم إلى أعمالهم.

وزارة الصحة المغربية: 3 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي إلى 168.

وزير الخارجية البريطاني: تسجيل 765 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات في المستشفيات وخارجها 26097.

وزير الصحة التركي: 89 وفاة بفيروس كورونا و2936 إصابة خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة المصرية: 21 وفاة بكورونا وتسجيل 226 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة.

حاكم ولاية نيويورك: معدل الإصابات بكورونا لا يزال ثابتا وهذا ليس مؤشرا جيدا.

وزارة التجارة الأمريكية: انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.8% بسبب كورونا وهي الأعلى منذ الأزمة المالية عام 2008.

وزارة الصحة السودانية: 3 وفيات جديدة ترفع الإجمالي إلى 28 وفاة إضافة إلى 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الجزائرية: 7 حالات وفاة بفيروس كورونا ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 444 وتسجيل 199 إصابة جديدة.

نيويورك تايمز: بيانات هيئة مكافحة الأمراض تظهر أن أعداد المتوفين في أمريكا بفيروس كورونا أعلى بكثير من المسجل.

وزارة الصحة اليمنية: تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في عدن.

بومبيو: سيكون هناك وقت مناسب لمحاسبة جميع المسؤولين عن مقتل عشرات آلاف الأمريكيين.

بومبيو: على الصين أن تكون واضحة بشأن فيروس كورونا لا أن تخفي المعلومات وتحجبها.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 5 وفيات و1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21402.

وزارة الصحة السويدية: تسجيل 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 2462.

وزارة الصحة السويدية: تسجيل 681 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 20302.

الحكومة التونسية: الحجر الصحي سيتواصل بالنسبة لبعض الفئات حتى بعد رفعه في 4 من الشهر المقبل.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالة وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3740.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 643 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا وشفاء 109 حالات خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 58 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا وشفاء 60 حالة خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 112 إصابة جديدة بـفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4289.

وزارة الصحة الإيرانية: 80 وفاة و1073 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 5957 والإصابات إلى 93657.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15782.

وزارة الصحة العمانية: 143 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 2274.

تركيا تمدد إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا حتى 31 مايو/آيار.

إسبانيا تسجل 325 وفاة جديدة بـفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقارنة بوفاة 301 خلال الأمس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 24.275.

بيان لحزب الموتمر الوطني السوداني: إصابة رئيس الحزب السابق أحمد محمد هارون المعتقل بسجن كوبر بفيروس كورونا.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 108 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 972

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا:5841 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 99399.

معهد روبرت كوخ الألماني: 1304 إصابات بكورونا و202 وفاة يرفع إجمالي الإصابات إلى 157641 والوفيات إلى 6115.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 2200 وفاة خلال يوم واحد في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.

جامعة جونز هوبكنز: وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حصيلة القتلى الأمريكيين في حرب فيتنام.

وزارة الصحة البرازيلية: 474 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وتسجيل أعلى معدل وفيات في يوم واحد.