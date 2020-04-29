"لأجل صحته النفسية".. ساويريس يتحدى الحظر بمصر ويعلن عودته للعمل

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إنه سيعود للعمل يوم الأحد القادم سواء تم رفع حظر التجول أم لا، وإنه سيراعى الإجراءات الاحترازية.

أعلن ذلك من خلال تغريدة له على تويتر قال فيها: "أنا قررت راجع المكتب يوم الأحد، واللي عايز يجي (يحضر) يجي، واللي خايف يقعد في البيت،" موضحًا أنه ملّ من الحجر المنزلي وقرر مزاولة عمله بشكل طبيعي.

انا قررت راجع المكتب يوم الحد …و اللى عايز ييجى ييجى و اللى خايف يقعد فى البيت .. كل واحد حر بس انا خلاص ..مش جبت آخرى … لا عديت آخرى ….. و هراعى الاشتراطات كلها ٣ متر و كمامات و تعقيم الخ الخ ….

بس خلاص ….يا كده يا مستشفى نفسانى … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 28, 2020

وأضاف أنه سيتخذ كل الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات، والتعقيم، وغيره..

وأوضح أنه توصل إلى قرار معاودة حياته بشكل طبيعي لأنه يخاف على صحته النفسية إن بقي في المنزل أكثر من ذلك قائلا: "يا كدا يا مستشفى نفساني".

عاجل : بلاغ ضد ساويرس للتحريض المواطنين للخروج من المنزل 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/YNdZ0hbySK — siera serry (@SairaSerry6) April 28, 2020

وتفاعل كثير من المتابعين مع تغريدته الأخيرة، إذ اعتقد بعضهم أنه على حق فيما ذهب إليه، بينما تساءل آخرون عن كيف أن الملياردير ساويرس، وهو من أغنى أغنياء العالم، أن يمل ويضجر من الحجر المنزلي؟ معتبرين أن سبب ضجره الحقيقي هو توقف ثروته عن النمو بنفس المعدل السابق.

الأفترا ليه أشكال كتير و حوار نجيب ساويرس و نزول المكتب أقلهم في نظري — Yasmin (@Yasmiin_Nour) April 28, 2020

وكان رجل الأعمال المصري قد أثار جدلاً واسعا بدعوته للعودة للعمل للتغلب على الأزمة الاقتصادية المحتملة، واقترح عودة العمال للعمل بغض النظر عن تبعات الأمر، كما هدد "بالانتحار" في تغريدة سابقة إذا لم يتم ذلك.

وعبر ساويرس في تصريحات متلفزة سابقة عن قلقه من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تهدد مصر، إذا لم يتم استئناف العمل بشكل طبيعي بكل قطاعات الدولة.

استاذ نجيي ساويرس عايز ينزل الشغل وزهق !!

طب والغلابه اللي زيينا ومش لاقيين شغل اصلا يروحوا فين بس !! https://t.co/ht2TieDnM7 — بوريو حلوة نوڤمبر (@hebaeldiin) April 28, 2020

وكان رئيس الوزارء المصري مصطفى مدبولي قد قال خلال ندوة أمس الثلاثاء بعنوان "النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا.. الفرص والأولويات": إن المناقشات الجارية حول العالم خلال هذه الآونة تشير إلى ضرورة التعايش مع هذا الفيروس المستجد حتى يتم اكتشاف لقاح أو دواء له".

وأضاف مدبولي أن انتشار كوفيد-19 كان له تداعيات كبيرة للغاية على الاقتصادين العالمي والمحلي، لافتًا إلى أن عدداً كبيرا من القطاعات في مصر تأثرت بشدة مع خسائر ملحوظة في الاقتصاد.

دكتور طالع يقولك

مالوش علاج وروحوا موتو..

وزارة الصحة بتقولك

فيه ناس تحولت من إيجابي لسلبي..

و"فوزية" بتقولك ماما جالها كورونا من ٣اسابيع

وهي دلوقتي في حضني..!!

و"نجيب ساويرس" نازل الشغل يوم الاحد

ومفهمتش

إشمعنى ماينزلش من النهاردة يعني؟!

أنا مش فاهم حاجة

ماتفهمونا ياجدعان — walid (@walidsharawy1) April 28, 2020

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح أمس الثلاثاء، نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطرة التي تمر بها البلاد، وفق نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية.

وسجلت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء أعلى معدل للإصابات والوفيات في 24 ساعة، إذ سجلت أمس 22 وفاة و260 إصابة جديدة، ليكسر العدد الإجمالي للإصابات حاجز الخمس آلاف إصابة ويبلغ عدد الوفيات 359 وفاة.

نجيب ساويرس:أناراجع الشغل اللي عايز يجي يجي.. واللى خايف يقعد فى البيت يعني انا ينفع اقول انا رايح اصلي في المسجد واللي عايز يجي يجي. واللي خايف يقعد في البيت😎#كورونا — منتصر عمران (@g9ix7EYKaRU5t2q) April 28, 2020