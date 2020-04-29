البث الحي
سياسة

كورونا.. قطر تبدأ في إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
29/4/2020

شرعت قطر في إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي محليا بالتعاون مع شركة أمريكية بهدف تغطية متطلبات القطاع الصحي بالبلاد والتصدير للخارج في ظل زيادة الطلب عليها لعلاج المصابين بكورونا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، اليوم الأربعاء، أن الدوحة أطلقت على المنتج المحلي من أجهزة التنفس الاصطناعي اسم "Savr-Q".

ويقام المشروع بالتعاون بين شركة "برزان" التابعة لوزارة الدفاع القطرية، وشركة "ويلكوكس" الأمريكية، ويقدر إنتاج الشركة بــألفي جهاز أسبوعيا.

وزار أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مركز البحوث والتطوير بشركة برزان، الأربعاء، وذلك في مقرها بواحة العلوم والتكنولوجيا ، للاطلاع على خطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي.
كما التقى أمير قطر عددا من المهندسين القطريين العاملين بالمركز، والذين يعملون على إنتاج الأجهزة المطابقة لمعايير منظمة "الغذاء والدواء" الأمريكية.

والأربعاء، سجلت قطر 643 إصابة بفيروس كورونا، رفعت الحصيلة إلى 11 ألفا و311، بينها 10 وفيات، و1243 متعاف.
وعالميا، أصاب فيروس كورونا المستجد حتى مساء الأربعاء ما يزيد على 3 ملايين و173 ألفا، توفي منهم أكثر من 220 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 984 ألفًا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز" المتخصص في رصد إحصائيات الوباء.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
المزيد من سياسة

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)
الأكثر قراءة

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)