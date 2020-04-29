كاتب سعودي يدعو لمقاضاة "إم بي سي" لتحريضها على الكراهية

دعا الكاتب السعودي أحمد بن راشد بن سعيّد إلى رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة (إم بي سي) السعودية بتهمة العداء للعرب والمسلمين.

وأوضح بن سعيّد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن رفع الدعاوى يجب أن يكون بتهمة التحريض على الكراهية أيضا والحطّ من شأن فلسطين والمسجد الأقصى.

وأشار في تغريدته إلى ضرورة "تكبيدهم أثمانًا باهضة"، بسبب احتقار التضحيات الجسام لشعب يرزح تحت الاحتلال منذ عقود.

صدّعوا رؤوس الشعب السعودي بأساطير اختراق "إخواني" واسع النطاق لمؤسسات الدولة، مطالبين باستئصاله، فماذا سيقول شعبنا اليوم عن مسلسلات التطبيع في #mbc1؟ أليست اختراقاً صهيونياً لاسيما أن التلفزيون الإسرائيلي يحتفل بها؟

أم أن دعاية الاختراق الإخواني استُخدمت لتغطية الاختراق الصهيوني؟ — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) April 28, 2020

المطلوب الآن رفع دعاوى قضائية، أينما أمكن ذلك، ضدّ مجموعة #mbc بتهمة العداء للعرب والمسلمين، والحطّ من شأن الأرض المقدّسة في #فلسطين، بما فيها #المسجد_الأقصى، والتحريض على الكراهية، واحتقار التضحيات الجسام لشعب يرزح تحت الاحتلال منذ عقود.

لا بد من تكبيدهم أثماناً باهظة، فمن لها؟ — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) April 28, 2020

الترويج للتطبيع

تأتي دعوة الكاتب السعودي بعد بثّ قناة (إم بي سي) مسلسلات رمضانية وجهت لها اتهامات بالترويج للتطبيع والتعايش مع الاحتلال والإساءة للقضية الفلسطينية.

وكان نشطاء دشنوا حملة دعت إلى مقاطعة القناة السعودية عبر وسم "#مقاطعة_MBC" بسبب عرضها دراما رمضانية تروج للروايات "الصهيونية".

وشدد مغردون على أهمية المقاطعة للحفاظ على دين وأخلاق الأسر في المجتمع وتاريخ الشعوب العربية.

وأكدوا أنه مهما قدمت القناة السعودية من مسلسلات مزيفة وهابطة فإن وعي الشعوب أكبر وأكثر صلابة.

#mbc التي تموّل من #السعودية وتبث من #الامارات .. نموذج لمسخ إعلامي يحاول تشويش الذاكرة العربية عبر ضخ قذر لمواد فيلمية تتضمن تزييفا للتاريخ .. وما مسلسلات #ام_هارون و #مخرج_7 إلا نماذج فاقعة فقط لدورها الحقيقي ..

من يديرها وأخواتها :

جلود عربية .. وقلوب يهودية ..#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/vdkmSJ3rUT — جابر الحرمي (@jaberalharmi) April 28, 2020

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1255246410561306624?ref_src=twsrc%5Etfw

لا #MBC ولا مليون قناة مثلها ولا آل سعود وكل من والاهم من الصهاينة يستطيعون أن يزحزحوا الشعوب العربية عن موقفها الرافض لدولة الإحتلال الإسرائيلي.

وعي الشعوب لا تنطلي عليه مسلسلات مزيفة وهابطة ولا ذباب يعتاش من مزابل #محمد_بن_سلمان.#فلسطين_قضيتي #السعودية pic.twitter.com/H6fK8o19Ff — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) April 28, 2020