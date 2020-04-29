شاهد: لحظة وصول 150 مصريا عالقا من السعودية إلى مصر

انتشرت مقاطع فيديو تظهر لحظة عودة 150 من العالقين المصريين بالسعودية إلى ميناء سفاجا بمحافظة البحرالأحمر المصرية، والتي أعلنت تحملها تكاليف الحجر الصحي لهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو تظهر وصول العالقين العائدين من ميناء ضبا السعودي، لميناء سفاجا بعد قرار السلطات المصرية بالتكفل بعودتهم، وتوفير الحجر الصحي لهم بالمدينة الجامعية في الغردقة.

وأظهرت المقاطع استقبالهم من قبل محافظ البحر الأحمر الذي قال، عبر مكبر الصوت في السفينة: "أنا اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وجاي هنا أستقبلكم بتكليف من القيادة السياسية"، وسط تصفيق من العالقين المصريين.

وأوضح منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء المصرية، أن وزير النقل أصدر تعليماته بتسيير رحلة بحرية للعبارة "القاهرة" لنقل المصريين الموجودين بميناء ضبا السعودي الى ميناء سفاجا المصري.

كما وجه قيادات هيئة موانئ البحر الاحمر برفع درجة الاستعداد، واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر والحجر الصحى وكافة الجهات المعنية لتسهيل عودة المصريين.

وأعلنت وزارة النقل في بيان لها أمس أن العبارة "القاهرة" المملوكة لوزارة النقل المصرية ستنقل 150 مواطنا مصريا من ميناء ضبا السعودي، حيث تحركت العبارة من ميناء ضبا الساعة 17.30 أمس الثلاثاء.

ويوضح مقطع فيديو آخر إجراءات صعود العالقين على متن الباخرة، وكيفية تعقيمهم والتعامل معهم.

وعلى متن المركب احتفل المصريون بعودتهم الوشيكة لأرض الوطن، وشكروا جميع من اهتم بمعاناتهم، رافعين أيديهم بعلامة النصر، على أنغام بعض الأغاني الوطنية.

يشار إلى أن أزمة العالقين بميناء ضبا السعودي بدأت منذ غلق المجال الجوي المصري شهر مارس/آذار الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لتستمر حتى يوم أمس.

وكانت قد انتشرت عدة مقاطع للعالقين المصريين على مدى أكثر من شهر، وهم يستغيثون بالحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لإرجاعهم، ويشكون نفاد ما يملكون من أموال، وعدم وجود سكن، أو فرص عمل لهم، ووجودهم بالصحراء.