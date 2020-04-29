زوارق فاخرة وفيلا.. الأقمار الصناعية تكشف مكان زعيم كوريا الشمالية (فيديو)

أوضحت صور لأقمار اصطناعية، تحركات زوارق فاخرة كثيرا ما يستخدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وحاشيته، دلائل على وجوده في هذا المنتجع الساحلي.

ويظهر مقطع فيديو لقطات سابقة، للمنتجع الذي يرتاده زعيم كوري الشمالية في الكثير من الأوقات والمرافق الموجودة في المنتجع والذي يفضله كيم جونغ أون في الاستجمام.

وكثرت التكهنات حول صحة ومكان وجود زعيم كوريا الشمالية، بعد غيابه غير المسبوق عن احتفالات البلاد في 15 أبريل/نيسان بذكرى مولد جده كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية.

ويوم الثلاثاء قال موقع إن.كيه برو الذي يتابع كوريا الشمالية إن صور الأقمار الاصطناعية التجارية تظهر أن زوارق يستخدمها كيم كثيرا تحركت بشكل يوحي بأنه ربما يكون هو وحاشيته في منطقة وونسان.

جاء ذلك عقب تقرير بثه "مشروع 38 نورث" الذي يتابع كوريا الشمالية ومقره الولايات المتحدة.

وجاء في التقرير، أن الصور تبين توقف ما يعتقد أنه قطار كيم الخاص في محطة مخصصة لاستخدامه في الفيلا الموجودة في وونسان.

ويقول مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن احتمال وجوده هناك منطقي ربما لتجنب التعرض لفيروس كورونا المستجد.

آخر ظهور لزعيم كوريا الشمالية في مناسبة رسمية كان يوم 11 أبريل

أسرار الدولة

وأعرب هؤلاء عن تشككهم في تقارير إعلامية عن إصابته بمرض خطير وجراحة في القلب؛ لكنهم يشددون أيضا على أن صحة كيم ومكان وجوده من الأسرار التي تبذل السلطات جهدا كبيرا لحمايتها ومن الصعب الحصول على معلومات

موثوق بها في كوريا الشمالية.

أحد الميادين الكبيرة في بيونغ يانغ العاصمة- 27 أبريل

زعيم كوريا الشمالية

كانت آخر مرة ذكرت فيها وسائل الإعلام الرسمية شيئا عن مكان كيم في 11 أبريل الجاري عندما ترأس اجتماعا، لكن تقارير شبه يومية تُنشر عن قيامه بإرسال خطابات ورسائل دبلوماسية.

وقال مايكل مادن الخبير في شؤون القيادة في كوريا الشمالية بمركز ستيمسون في الولايات المتحدة إن فيلا وونسان "من بيوته- في إشارة إلى كيم- المفضلة".

وسبق أن قال مادن إن علاقة كيم بوونسان تشبه علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمنتجع مار الاجو في فلوريدا.